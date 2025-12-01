DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Sion - BSC Young Boys (07.12.2025)
FC Sion
16:30
BSC Young Boys
Zum Fussball-Kalender
FC Sion
Ab 16:30 Uhr
Vs
BSC Young Boys
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Sion - BSC Young Boys
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Sitten, Schweiz
Stade de Tourbillon
Kapazität
14’283
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
BSC Young Boys
Super League
