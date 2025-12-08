Blick sucht den Super-League-Spieler des Wochenendes. Wer hat dich besonders überzeugt? Mach mit im Voting.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Wer hat dich an diesem Wochenende am meisten überzeugt? Welcher Spieler hat in der Super League herausgeragt?

Wenn man auf die Blick-Noten schaut, schwingen zwei Namen obenaus, die man nicht unbedingt als die grossen Stars der Liga auf der Rechnung hat. Ethan Meichtry von Sensationsleader Thun und Sion-Keeper Anthony Racioppi, der gegen Ex-Team YB geglänzt hat. Beide holen sich erstmals in dieser Saison die Bestnote – sie weisen jeweils einen Notenschnitt von 4,1 und 4,3 auf.

Ist einer von ihnen dein Star des Wochenendes? Oder ein komplett anderer Spieler? Schreib deinen Favoriten unten ins Feld und diskutier in den Kommentaren mit.

