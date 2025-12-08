Stefan MeierLeiter Desk Sport
Wer hat dich an diesem Wochenende am meisten überzeugt? Welcher Spieler hat in der Super League herausgeragt?
Wenn man auf die Blick-Noten schaut, schwingen zwei Namen obenaus, die man nicht unbedingt als die grossen Stars der Liga auf der Rechnung hat. Ethan Meichtry von Sensationsleader Thun und Sion-Keeper Anthony Racioppi, der gegen Ex-Team YB geglänzt hat. Beide holen sich erstmals in dieser Saison die Bestnote – sie weisen jeweils einen Notenschnitt von 4,1 und 4,3 auf.
Ist einer von ihnen dein Star des Wochenendes? Oder ein komplett anderer Spieler? Schreib deinen Favoriten unten ins Feld und diskutier in den Kommentaren mit.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde