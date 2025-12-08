DE
Wer ist dein Spieler des Wochenendes? Zwei überraschende Namen im Fokus

Blick sucht den Super-League-Spieler des Wochenendes. Wer hat dich besonders überzeugt? Mach mit im Voting.
Publiziert: 11:06 Uhr
|
Aktualisiert: 11:09 Uhr
Ethan Meichtry jubelt nach seinem Tor zum 4:0 vor den Luzerner Fans – und verdient sich in dem Spiel die Bestnote.
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Wer hat dich an diesem Wochenende am meisten überzeugt? Welcher Spieler hat in der Super League herausgeragt?

Wenn man auf die Blick-Noten schaut, schwingen zwei Namen obenaus, die man nicht unbedingt als die grossen Stars der Liga auf der Rechnung hat. Ethan Meichtry von Sensationsleader Thun und Sion-Keeper Anthony Racioppi, der gegen Ex-Team YB geglänzt hat. Beide holen sich erstmals in dieser Saison die Bestnote – sie weisen jeweils einen Notenschnitt von 4,1 und 4,3 auf.

Ist einer von ihnen dein Star des Wochenendes? Oder ein komplett anderer Spieler? Schreib deinen Favoriten unten ins Feld und diskutier in den Kommentaren mit.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
