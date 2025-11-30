DE
FR
Abonnieren
FC Thun
FC Thun
18:00
FC Luzern
FC Luzern
Zum Fussball-Kalender
FC Thun
FC Thun
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Luzern
FC Luzern
Live streamen bei
blue Sport Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Super League
FC Thun - FC Luzern

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
14
12
27
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
06. Dezember 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Thun, Schweiz
Stockhorn Arena
Kapazität
10’398
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League