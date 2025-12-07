DE
Die Noten vom Match gegen YB
Sackstark-Zeugnis für Sion – aber einer überragt alle

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 2:0-Siegs von Sion gegen YB.
Publiziert: vor 43 Minuten
YB kann seine sechs Spiele andauernde Ungeschlagenheit nicht wahren.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Wenn ein Sieg derart hochverdient ist wie dieses 2:0 von Sion gegen YB, dann sind die Differenzen bei den meisten Spielern naturgemäss hoch. Heisst im Fall von Sion: Keiner ist ungenügend. Die meisten kriegen eine 5, einige wenige eine 4. Herausragend: Der fehlerfreie Goalie Anthony Racioppi mit einigen Big Saves. Zudem fliegt keiner so schön durch die Tor-Weltgeschichte wie der Genfer. Bereits am Donnerstag in Aarau zu bestaunen. Und im Tourbillon bei Fassnachts toller Halb-Aussenrist-Direktabnahme in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Aber auch die Sechser Baltazar und Kabacalman sind hervorragend. Wie auch Hajrizi und Hefti. Kololli und Chouaref. Kronig und Nivokazi. Etc.

Hinweis: Donat Rrudhani bis 63., Benjamin Kololli bis 63., Rilind Nivokazi bis 63., Ilyas Chouaref bis 79., Ali Kabacalman bis 79. – Josias Lukembila ab 63., Théo Berdayes ab 63., Winsley Boteli ab 63., Liam Chipperfield ab 79., Noé Sow ab 79. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Ragt einer aus dem schwachen YB-Kollektiv positiv heraus? Eigentlich nicht. Alle ungenügend. Fast alle. Zwei Ausnahmen (welche die Regel bestätigen): Obwohl er beim zweiten Tor auch ziemlich schlecht aussieht, kriegt Goalie Marvin Keller für einige sonstigen grossen Paraden eine knappe 4. Wie auch Gregory Wüthrich, weil YB kein Tor mehr kassiert, als er in der Innenverteidigung steht. Der Rest: eine 3. Keine einzige 2? Nein. Weil keiner nochmal deutlich schwächer ist als die anderen Schwachen. So ist das bei einem kollektiven Versagen.

Hinweis: Rayan Raveloson bis 46., Alvyn Sanches bis 46., Armin Gigovic bis 69., Jaouen Hadjam bis 69., Alan Virginius bis 79. – Gregory Wüthrich ab 46., Joël Monteiro ab 46., Sergio Cordova ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Rhodri Smith ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Dominik Pech ab 79. (zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
