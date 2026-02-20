DE
Er traf gegen Winti
Wird Sohn von Ex-FCSG-Spieler der neue Vogt?

Welcher 19-Jährige gegen Servette den gesperrten Alessandro Vogt ersetzen könnte und welche Zeidler-Serie Enrico Maassen jagt. Das FCSG-Inside.
Publiziert: vor 29 Minuten
Hat gut lachen: Diego Besio (r.) ist der 5:0-Schütze des FCSG vom Winti-Spiel (5:1).
Darum gehts

  • Vogt gesperrt, Besio der erste Ersatz – spielt Youngster von Beginn an?
  • FCSG hat einen Vereinsrekord aufgestellt
  • Daschner und seine neue Rolle – er straft Kritiker Lügen
Stefan Kreis

Die News der Woche

Alessandro Vogt fehlt dem FCSG gegen Servette gesperrt. Gut möglich, dass der erst 19-jährige Diego Besio den Shootingstar ersetzen wird. Gegen Winti wird der Sohn von Ex-FCSG-Spieler Claudio Besio (55) eingewechselt und erzielt seinen zweiten Saisontreffer. Insgesamt kommt der Jungstürmer auf acht Super-League-Einsätze, auch im Cup-Viertelfinal gegen den grossen FCB durfte St. Gallens Nummer 69 in die Hosen. Besios älterer Bruder Alessio gehört dem SC Freiburg, ist aktuell aber an den SC Verl ausgeliehen. Dort hat er in 24 Spielen der dritten Bundesliga schon 18 Skorerpunkte gesammelt. 

Die grosse Frage

Kann der FCSG noch Meister werden? Zwölf Punkte beträgt der Rückstand auf den FC Thun. Die Espen müssten beide noch ausstehenden Direktduelle für sich entscheiden und bei 39 noch zu vergebenden Punkten darauf hoffen, dass die Berner Oberländer irgendwann die Meisterflatter bekommen. Gleichzeitig müsste Grün-Weiss eine Serie hinlegen, die in der Vereinsgeschichte ihresgleichen sucht.

Gesagt ist gesagt

«Wir schauen aktuell nicht auf die Tabelle», antwortet FCSG-Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa auf die Frage, ob der FCSG nach dem 5:1-Sieg im Nachtragsspiel gegen Winti noch einmal ins Meisterrennen zurückkehren wird. 

Mögliche Aufstellung

Zigi; Kleine-Bekel, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Baldé, Besio.

Wer fehlt?

Vogt (gesperrt), Gaal, Neziri (beide verletzt), Owusu, Fazliji (im Aufbau).

Hast du gewusst, dass...

.. der FCSG einen Vereinsrekord aufgestellt hat? Keines der letzten sieben Auswärtsspiele ging verloren. Insgesamt ist die Maassen-Elf seit fünf Spielen ungeschlagen. Noch fehlen drei Spiele, um den Rekord von Peter Zeidler zu knacken.

Aufgepasst auf

Lukas Daschner (27). Der von Coach Enrico Maassen zum Sechser umfunktionierte Zauberfuss kommt Spiel für Spiel besser mit seiner neuen Rolle klar. Alle, die dem Edeltechniker die für diese Position zwingend nötige Zweikampfstärke abgesprochen haben, wurden zuletzt eines Besseren belehrt. Auch gegen Servette? 

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

  1. Zigi 4,6
  2. Görtler 4,4
  3. Vogt 4,4

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Was passiert eigentlich mit dem feinen Techniker Giotto Morandi? Im Sommer noch als Top-Transfer befunden, ist er aktuell nicht mal mehr im Kader. Das ist eine der Fragen, die die Genfer aktuell umtreibt. Hier erscheint das Servette-Inside.

26

Runde

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Thun, 18 Uhr
Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr
So., Sion – YB, 14 Uhr
So., Luzern – Basel, 16.30 Uhr
So., Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr

