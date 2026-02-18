DE
«Haben die schwierigen Bedingungen voll angenommen»
2:00
Boukhalfa nach klarem Sieg:«Haben die schwierigen Bedingungen voll angenommen»

Das sind die FCSG-Noten
Espen erwischen in Winterthur einen Sahneabend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCSG-Noten zum 5:1 gegen Winterthur.
Publiziert: 22:26 Uhr
St. Gallen bejubelt den Auswärtserfolg in Winterthur.
Foto: keystone-sda.ch
Stefan KreisReporter Fussball

Zwölf Tore hat Grün-Weiss in dieser Saison in der Startviertelstunde geschossen. Liga-Bestwert. Und ein untrügliches Zeichen dafür, dass die gesamte Mannschaft brennt. Gegen Winti dauerts bloss sechs Minuten bis der beste Spieler auf dem Feld, Alessandro Vogt, zur Führung trifft. Schnörkellos wie immer. Ein Strafraumkobra-Tor wie gemalt. Ebenfalls einen Sahneabend erwischt Leitwolf Lukas Görtler, der zwei Tore auflegt und sich bei tiefem Terrain in jedem Zweikampf schmeisst. Es sind Bedingungen wie gemacht für den intensiven Fussball der St. Galler. Das 5:1 ist deshalb kein Zufall.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: 70. Stevanovic für Daschner, 70. Besio für Balde, 79. Weibel für Boukhalfa, 79. Konietzke für Görtler, 84. Ruiz für Vandermersch (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Das Allerletzte, was ein Fussballer nach einer Niederlage gebrauchen kann, ist Mitleid. Und doch fällt einem angesichts der erneut desaströsen Abwehrleistung der Winterthurer nicht mehr viele andere Wort ein. Kein einziger FCW-Spieler ist genügend, die Abwehrreihe kriegt geschlossen eine 2. Und auch Stefanos Kapino, der trotz 72 Gegentoren in dieser Saison noch einer der besseren Winterthurer ist, erwischt keinen guten Abend. Zwar zeigt Stürmer Andrin Hunziker zu Beginn, warum ihn der FCB gerne ins Joggeli zurückgeholt hätte, richtig zwingend aber wirds trotzdem nicht. Kurzum: Eine Leistung zum Vergessen. Oder um Mitleid zu haben.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: 46. Kryeziu für Arnold, 46. Smith für Sidler, 60. Maluvunu für Burkart – 72. Zuffi für Jankewitz, 72. Buess für Hunziker (zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
