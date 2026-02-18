Stefan Kreis Reporter Fussball

Zwölf Tore hat Grün-Weiss in dieser Saison in der Startviertelstunde geschossen. Liga-Bestwert. Und ein untrügliches Zeichen dafür, dass die gesamte Mannschaft brennt. Gegen Winti dauerts bloss sechs Minuten bis der beste Spieler auf dem Feld, Alessandro Vogt, zur Führung trifft. Schnörkellos wie immer. Ein Strafraumkobra-Tor wie gemalt. Ebenfalls einen Sahneabend erwischt Leitwolf Lukas Görtler, der zwei Tore auflegt und sich bei tiefem Terrain in jedem Zweikampf schmeisst. Es sind Bedingungen wie gemacht für den intensiven Fussball der St. Galler. Das 5:1 ist deshalb kein Zufall.

Hinweis: 70. Stevanovic für Daschner, 70. Besio für Balde, 79. Weibel für Boukhalfa, 79. Konietzke für Görtler, 84. Ruiz für Vandermersch (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Das Allerletzte, was ein Fussballer nach einer Niederlage gebrauchen kann, ist Mitleid. Und doch fällt einem angesichts der erneut desaströsen Abwehrleistung der Winterthurer nicht mehr viele andere Wort ein. Kein einziger FCW-Spieler ist genügend, die Abwehrreihe kriegt geschlossen eine 2. Und auch Stefanos Kapino, der trotz 72 Gegentoren in dieser Saison noch einer der besseren Winterthurer ist, erwischt keinen guten Abend. Zwar zeigt Stürmer Andrin Hunziker zu Beginn, warum ihn der FCB gerne ins Joggeli zurückgeholt hätte, richtig zwingend aber wirds trotzdem nicht. Kurzum: Eine Leistung zum Vergessen. Oder um Mitleid zu haben.

Hinweis: 46. Kryeziu für Arnold, 46. Smith für Sidler, 60. Maluvunu für Burkart – 72. Zuffi für Jankewitz, 72. Buess für Hunziker (zu kurz für eine Bewertung).

