DE
FR
Abonnieren
Thun siegt, Sion fliegt – gleich dreifach vom Platz
3:21
Highlights im Video:Thun siegt, Sion fliegt – gleich dreifach vom Platz

Konkurrenz gratuliert schon
Ist Thun bereits vor der Meisterrunde Champion?

In etwas mehr als einer Woche ist der FC Thun der Konkurrenz aus der Top 6 komplett davongelaufen. Gehts in diesem Tempo weiter, ist der Meistertitel für den Aufsteiger schon Anfang April mathematisch fix.
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/7
Thun-Schere? Genís Montolio (unten) behauptet sich gegen die Konkurrenz, hier Sions Liam Chipperfield.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus

Darum gehts

  • Das ist die Thun-Schere in der Super League
  • Rollt der Ball für Thun? Lustrinelli fragt scharf zurück
  • Konkurrenz nimmt sich verbal schrittweise aus dem Rennen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

39 Punkte sind noch zu vergeben. 12 Punkte Vorsprung haben die Thuner auf den ersten Verfolger St. Gallen, sofern die Ostschweizer am Mittwoch das Nachtragsspiel in Winterthur gewinnen.

Es braucht kein Rechengenie für diese Meister-Rechnung: Fast einen Punkt müssen die Espen in diesem Frühling pro Runde gutmachen, um das Titel-Wunder im Berner Oberland noch zu verhindern.

Die letzten Runden aber zeigen: Die Tendenz geht klar in die andere Richtung. Die Thuner Punkteschere ging zuletzt immer weiter auf. Der Vorsprung auf die Konkurrenz aus der Top 6 wuchs in den letzten Runden massiv.

Englische Woche als Vorentscheidung?

Noch zur Winterpause war der FCSG auf Tuchfühlung mit Thun. Doch der Rückstand von einst drei Punkten hat sich mittlerweile mindestens vervierfacht – abhängig vom St. Galler Nachholspiel.

Besonders deutlich wurde es in den jüngsten Runden. Aufgrund der englischen Woche gingen in nur neun Tagen drei Spieltage über die Bühne. Die Thuner haben in dieser kurzen Zeit St. Gallen um vier Punkte distanziert, Lugano um deren sechs und Basel, Sion und YB um fünf Punkte. Kein Team konnte mit dem Aufsteiger mithalten. Hat die englische Woche gar schon die Meisterschaft entschieden?

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Lustrinelli reagiert scharf auf Momentum-Frage

Klar, man könnte einwenden, dass im Moment alles für den FC Thun laufe. Auch der Entscheid des Schiri-Teams am Sonntag, beim Stand von 1:0 zwischen Thun und Sion den Sittener Verteidiger Noé Sow vom Platz zu stellen, obwohl der Ball vor dem Foul wahrscheinlich im Aus war. Der Verband hat danach übrigens die Blickwinkel der Kameras zur Verfügung gestellt und erklärt, dass man das Aus eben nicht beweisen könne.

Aufreger in Thun
Sittener toben, Constantin sauer – Verband zeigt die Bilder
Mit Video
Einblick in neue VAR-Bilder
Verband erklärt den Rot-Entscheid gegen Sion
Nächster Super-League-Coach gratuliert Thun zum Titel
Mit Video
Trotz langer Serie ohne Pleite
Nächster Super-League-Coach gratuliert Thun zum Titel

Dieses Thuner Momentum könnte auch kippen. «Aber seit wann rollt der Ball schon für uns? Seit zweieinhalb Jahren?», fragt Thun-Trainer Mauro Lustrinelli (49) auf die Frage eines Journalisten zynisch zurück.

St. Gallen und Lugano stempeln aus

Die Konkurrenz jedenfalls nimmt sich verbal schrittweise aus dem Meisterrennen. So sagte St.-Gallen-Trainer Enrico Maassen: «Thun spielt mit einer wahnsinnigen Stabilität dort oben, so konsequent und klar, Woche für Woche. Man muss den Hut ziehen und ich glaube, dass sie sich nur selber schlagen können.»

«Haben uns vorher schon vom Meisterrennen verabschiedet»
0:49
Captain Görtler realistisch:«Haben uns vorher schon vom Meisterrennen verabschiedet»

Mittlerweile gratuliert auch Lugano-Coach Mattia Croci-Torti dem Aufsteiger zum möglichen Titel, wie es mit etwas mehr Punkteabstand auch Servettes Jocelyn Gourvennec getan hat («Die Frage ist nicht ob, sondern wann»).

Thuner können Meisterrunde zum Schaulaufen machen

Einzig aus Basel heisst es von Spielern und Trainer weiter: «Es ist mathematisch noch möglich, also greifen wir Thun an.»

«Es ist mathematisch möglich, also greifen wir Thun an»
2:50
Kampfansage trotz Remis:«Es ist mathematisch möglich, also greifen wir Thun an»

Mathematisch sieht es so aus: Geht es im gleichen Stil weiter (Thun holt im Schnitt pro Runde gut einen Punkt auf die ersten Verfolger heraus), dann stünde der Aufsteiger mit über 20 Punkten Vorsprung schon nach Runde 32 als Meister fest. Das wäre noch vor Beginn der Meisterrunde!

Wäre die Konkurrenz denn überhaupt bereit?

Immerhin: Es ist kaum zu erwarten, dass Thun wie zuletzt jedes Spiel gewinnen wird und so schon Anfang April die Luft in der Schweizer Meisterschaft draussen ist. Die acht Siege in Serie sind jetzt schon Klubrekord in der Super League. Aber ob die Konkurrenz bei allfälligen Patzern des Leaders auch wirklich bereitstehen würde?

Zuerst muss der FCSG nun aber seine Aufgaben bei Schlusslicht Winterthur machen. Eine St. Galler Niederlage bei der Knacknuss (nur ein Sieg aus den letzten fünf Duellen) – und der Rückstand auf den Leader würde satte 15 Punkte betragen. Die Thun-Schere würde sich noch weiter öffnen.

Hand aufs Herz Jan Bamert, war der Ball im Aus?
2:19
Rot-Szene sorgt für Zoff:Hand aufs Herz Jan Bamert, war der Ball im Aus?
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League