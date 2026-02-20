Der erste «FORZA! Trainer des Monats»-Award wurde vergeben! Mauro Lustrinelli wurde vom Blick und seiner Community zum besten Super-League-Trainer des Monats gewählt. Die Pokalübergabe fand feierlich in Thun statt.

Historischer Moment am Donnerstag in Thun! Als erster Coach überhaupt wird Mauro Lustrinelli (49) von Blick zum «FORZA! Trainer des Monats» gekürt. Blick übergibt ihm die Trophäe für den Januar feierlich in der Stockhorn Arena.

Der neue FORZA!-Award Kommentar Neuer Blick-Award für Trainer Sie machen den härtesten Job und kriegen kaum Wertschätzung

Gewählt wurde von der Blick-Community und den «FORZA!»-Podcast-Hosts Tobias Wedermann und Florian Raz. Jede der drei Partien verfügt über jeweils eine Stimme, die am Ende das Ergebnis ausmachen. Über 7700 Blick-Leser nahmen an der Abstimmung teil, 58 Prozent davon wählten Lustrinelli.

Der tägliche Weg als Highlight

Der Tessiner fühlt sich geehrt, wie er mit seiner neusten Trophäe in der Hand gegenüber Blick sagt: «Ich bin stolz, der erste Trainer zu sein, der diesen Pokal bekommt. Er ist mega schön gemacht.» Auf dem Holzsockel des Pokals ist hinter gläserner Scheibe ein Bild von Lustrinelli eingearbeitet.

Der 49-Jährige schwebt mit Leader Thun weiter auf Wolke sieben. Im Januar gewann er mit seinem Team 3:1 gegen GC und 4:1 gegen YB. Doch was war sein persönliches Highlight des Monats? «Für mich ist es einfach der Weg, den wir täglich gehen. Die Mannschaft kommt jeden Tag voller Energie und will besser werden», schwärmt Lustrinelli.

Bodenständigkeit an der Spitze

Die Berner Oberländer rauschen mit Vollgas in Richtung ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Doch Lustrinelli bleibt bodenständig. «Ich bin mir bewusst, dass die Dinge im Fussball sehr schnell gehen können.» Deshalb sage er seinen Spielern: «Mir ist es wichtig, im Moment zu leben. Nicht in die Vergangenheit schauen, die Zukunft muss noch geschrieben werden. Unser Fokus und unsere Energie liegen auf der täglichen Arbeit.»

2:01 Einstimmig gewählt: «Der erste Trainer des Monats ist eine klare Sache»

Zu Hause habe er noch mehr Platz für solche Trophäen, scherzt Lustrinelli. Ob der 49-Jährige sich gleich auch noch diejenige für den «FORZA! Trainer des Monats» Februar schnappen darf, kannst du schon bald hier auf Blick mitentscheiden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos