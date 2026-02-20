Historischer Moment am Donnerstag in Thun! Als erster Coach überhaupt wird Mauro Lustrinelli (49) von Blick zum «FORZA! Trainer des Monats» gekürt. Blick übergibt ihm die Trophäe für den Januar feierlich in der Stockhorn Arena.
Gewählt wurde von der Blick-Community und den «FORZA!»-Podcast-Hosts Tobias Wedermann und Florian Raz. Jede der drei Partien verfügt über jeweils eine Stimme, die am Ende das Ergebnis ausmachen. Über 7700 Blick-Leser nahmen an der Abstimmung teil, 58 Prozent davon wählten Lustrinelli.
Der tägliche Weg als Highlight
Der Tessiner fühlt sich geehrt, wie er mit seiner neusten Trophäe in der Hand gegenüber Blick sagt: «Ich bin stolz, der erste Trainer zu sein, der diesen Pokal bekommt. Er ist mega schön gemacht.» Auf dem Holzsockel des Pokals ist hinter gläserner Scheibe ein Bild von Lustrinelli eingearbeitet.
Der 49-Jährige schwebt mit Leader Thun weiter auf Wolke sieben. Im Januar gewann er mit seinem Team 3:1 gegen GC und 4:1 gegen YB. Doch was war sein persönliches Highlight des Monats? «Für mich ist es einfach der Weg, den wir täglich gehen. Die Mannschaft kommt jeden Tag voller Energie und will besser werden», schwärmt Lustrinelli.
Bodenständigkeit an der Spitze
Die Berner Oberländer rauschen mit Vollgas in Richtung ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Doch Lustrinelli bleibt bodenständig. «Ich bin mir bewusst, dass die Dinge im Fussball sehr schnell gehen können.» Deshalb sage er seinen Spielern: «Mir ist es wichtig, im Moment zu leben. Nicht in die Vergangenheit schauen, die Zukunft muss noch geschrieben werden. Unser Fokus und unsere Energie liegen auf der täglichen Arbeit.»
Zu Hause habe er noch mehr Platz für solche Trophäen, scherzt Lustrinelli. Ob der 49-Jährige sich gleich auch noch diejenige für den «FORZA! Trainer des Monats» Februar schnappen darf, kannst du schon bald hier auf Blick mitentscheiden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
25
-43
14