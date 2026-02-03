DE
Deine Stimme zählt
Wähle deinen Trainer des Monats Januar in der Super League

Wir vergeben zum ersten Mal den Preis «FORZA! Trainer des Monats». Wer holt sich die Trophäe für den Monat Januar?
1/6
Zwei Spiele im Januar mit Thun, zwei Siege: Mauro Lustrinelli, dessen dritter Triumph des Jahres mit Thun in Basel bereits in den Februar fällt.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Blick startet monatliche Wahl zum «FORZA! Trainer des Monats» ab Januar
  • Leserinnen und Leser stimmen gemeinsam mit Podcast-Hosts über Gewinner ab
  • Nur fünf Super-League-Klubs haben seit mindestens einem Jahr denselben Trainer
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Wenn es nicht läuft, sind immer sie schuld: Trainer! Nur fünf Klubs in der Super League haben seit über einem Jahr denselben Coach. Bei sieben ist der wichtigste Angestellte erst sieben Monate oder noch kürzer im Amt.

Auch darum haben wir in unserem Fussball-Podcast entschlossen, künftig jeden Monat den «FORZA! Trainer des Monats» zu küren. Damit die Arbeit der Menschen an der Seitenlinie auch einmal gewürdigt wird.

So kommt das Resultat zustande

Der Preis soll ein Gemeinschaftswerk werden. Darum gibt es auf Blick künftig nach jedem Monatswechsel eine Abstimmung, in dem unsere Leserinnen und Leser den Trainer des Monats mitbestimmen können. Die beiden Podcast-Hosts Tobias Wedermann und Florian Raz geben je eine Stimme ab. Die dritte kommt von der Community.

Warum die Blick-Leserschaft nicht alleine bestimmen darf? Damit nicht immer die Coaches jener Klubs gewinnen, die die abstimmungsfreudigsten Fans haben.

Und damit ohne weitere Umschweife zur Abstimmung. Klicke auf deinen Trainer des Monats Januar. Danke für deine Teilnahme!

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
