Wir vergeben zum ersten Mal den Preis «FORZA! Trainer des Monats». Wer holt sich die Trophäe für den Monat Januar?

Wenn es nicht läuft, sind immer sie schuld: Trainer! Nur fünf Klubs in der Super League haben seit über einem Jahr denselben Coach. Bei sieben ist der wichtigste Angestellte erst sieben Monate oder noch kürzer im Amt.

Auch darum haben wir in unserem Fussball-Podcast entschlossen, künftig jeden Monat den «FORZA! Trainer des Monats» zu küren. Damit die Arbeit der Menschen an der Seitenlinie auch einmal gewürdigt wird.

So kommt das Resultat zustande

Der Preis soll ein Gemeinschaftswerk werden. Darum gibt es auf Blick künftig nach jedem Monatswechsel eine Abstimmung, in dem unsere Leserinnen und Leser den Trainer des Monats mitbestimmen können. Die beiden Podcast-Hosts Tobias Wedermann und Florian Raz geben je eine Stimme ab. Die dritte kommt von der Community.

Warum die Blick-Leserschaft nicht alleine bestimmen darf? Damit nicht immer die Coaches jener Klubs gewinnen, die die abstimmungsfreudigsten Fans haben.

Und damit ohne weitere Umschweife zur Abstimmung. Klicke auf deinen Trainer des Monats Januar. Danke für deine Teilnahme!

