DE
FR
Abonnieren

Vierte Gelbe Karte
FCSG-Shootingstar fehlt gegen Servette

Alessandro Vogt fehlt gegen Servette. Der Stürmer des FC St. Gallen sah in Winterthur seine vierte Verwarnung der Saison und ist somit gesperrt.
Publiziert: 12:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Kommentieren
Alessandro Vogt steht in der laufenden Super-League-Saison bei zwölf Toren und drei Vorlagen.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Mit einem überzeugenden 5:1-Sieg im Nachholspiel gegen den FC Winterthur verkürt der FC St. Gallen den Rückstand auf Leader Thun auf zwölf Punkte. Mit zwei Toren ist Alessandro Vogt der Mann des Spiels. Somit steht der Ostschweizer Shootingstar nun bereits bei 12 Saisontoren. Im kommenden Ligaspiel am Samstag gegen Servette werden aber keine weiteren dazukommen. Weil der 21-Jährige auf der Schützenwiese seine vierte Gelbe Karte der Saison sieht, muss er gegen die Genfer zuschauen.

Somit verpasst Vogt zum ersten Mal in der laufenden Saison ein Liga-Spiel, in den 25 bisherigen Runden kam der Stürmer jeweils zum Einsatz. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen