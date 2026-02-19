Alessandro Vogt fehlt gegen Servette. Der Stürmer des FC St. Gallen sah in Winterthur seine vierte Verwarnung der Saison und ist somit gesperrt.

Mit einem überzeugenden 5:1-Sieg im Nachholspiel gegen den FC Winterthur verkürt der FC St. Gallen den Rückstand auf Leader Thun auf zwölf Punkte. Mit zwei Toren ist Alessandro Vogt der Mann des Spiels. Somit steht der Ostschweizer Shootingstar nun bereits bei 12 Saisontoren. Im kommenden Ligaspiel am Samstag gegen Servette werden aber keine weiteren dazukommen. Weil der 21-Jährige auf der Schützenwiese seine vierte Gelbe Karte der Saison sieht, muss er gegen die Genfer zuschauen.

Somit verpasst Vogt zum ersten Mal in der laufenden Saison ein Liga-Spiel, in den 25 bisherigen Runden kam der Stürmer jeweils zum Einsatz.