Mit einem überzeugenden 5:1-Sieg im Nachholspiel gegen den FC Winterthur verkürt der FC St. Gallen den Rückstand auf Leader Thun auf zwölf Punkte. Mit zwei Toren ist Alessandro Vogt der Mann des Spiels. Somit steht der Ostschweizer Shootingstar nun bereits bei 12 Saisontoren. Im kommenden Ligaspiel am Samstag gegen Servette werden aber keine weiteren dazukommen. Weil der 21-Jährige auf der Schützenwiese seine vierte Gelbe Karte der Saison sieht, muss er gegen die Genfer zuschauen.
Somit verpasst Vogt zum ersten Mal in der laufenden Saison ein Liga-Spiel, in den 25 bisherigen Runden kam der Stürmer jeweils zum Einsatz.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde