Servette Genf verlängert den Vertrag von Téo Allix bis 2028. Der Verteidiger kommt in der laufenden Saison auf sechs Teileinsätze in der Super League.

Servette Genf baut am Kader für die nächsten Jahre. Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass der 17-Jährige Alonzo Vincent seinen ersten Profi-Vertrag unterschreibt, statten die Grenats den nächsten jungen Spieler mit einem langfristigen Arbeitspapier aus. Téo Allix bindet sich bis im Jahr 2028 an Servette, das geben die Genfer am Donnerstag bekannt.

Allix wechselte 2024 aus dem Nachwuchs von Ligue-2-Klub Montpellier in die Juniorabteilung von Servette. Der Innenverteidiger entwickelte sich schnell, so dass er in der laufenden Saison seine ersten Spiele auf Profi-Niveau absolvierte. Der Franzose kommt auf sechs Teileinsätze in der Super League bisher.

