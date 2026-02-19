DE
FR
Abonnieren

Er kommt aus Genfer Jugend
Servette stattet Allix mit neuem Vertrag aus

Servette Genf verlängert den Vertrag von Téo Allix bis 2028. Der Verteidiger kommt in der laufenden Saison auf sechs Teileinsätze in der Super League.
Publiziert: 09:23 Uhr
Kommentieren
Téo Allix (l.) gibt im Zweikampf vollen Einsatz.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Servette Genf baut am Kader für die nächsten Jahre. Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass der 17-Jährige Alonzo Vincent seinen ersten Profi-Vertrag unterschreibt, statten die Grenats den nächsten jungen Spieler mit einem langfristigen Arbeitspapier aus. Téo Allix bindet sich bis im Jahr 2028 an Servette, das geben die Genfer am Donnerstag bekannt.

Allix wechselte 2024 aus dem Nachwuchs von Ligue-2-Klub Montpellier in die Juniorabteilung von Servette. Der Innenverteidiger entwickelte sich schnell, so dass er in der laufenden Saison seine ersten Spiele auf Profi-Niveau absolvierte. Der Franzose kommt auf sechs Teileinsätze in der Super League bisher.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC