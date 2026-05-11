DE
FR
Abonnieren

Hier logieren Josi und Co.
Nati bedient sich am tschechischen Gold-Rezept

Am Mittwoch checken die Schweizer Nati-Spieler in ihr WM-Zuhause ein – und sind dabei so nah wie nur möglich am Puls der Hockey-Euphorie. Denn ihr Teamhotel befindet sich in Gehdistanz zur Swiss Life Arena.
Publiziert: 11.05.2026 um vor 43 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Wenn die Nati-Spieler am Mittwoch ihr Teamhotel in Zürich-Altstetten beziehen, treten sie ein in ihre eigene Eishockey-Bubble. Die Schweizer haben im Hotel Mercure Zürich City ein Stockwerk für sich. In ihren Einzelzimmern können sie sich zurückziehen oder im grosszügigen, im «Schweiz-Look» gehaltenen Lounge-Bereich auf einer weiteren Etage gemeinsame Zeit verbringen. Im separaten Essbereich bleibt die Mannschaft ungestört.

Der Spaziergang bis in die wenige Hundert Meter entfernte Spielstätte, die Swiss Life Arena, dauert nur ein paar Minuten. Die Schweizer sind damit am Puls des Hockey-Geschehens und bekommen die hoffentlich aufkommende Euphorie hautnah mit. Vom von der IIHF gestellten Team-Bus sind sie am späten Sonntagabend nach ihrer Rückkehr aus dem letzten Vorbereitungscamp in Ängelholm (Sd) am Flughafen Kloten abgeholt worden.

1/7
Zürich-Altstetten wird zum Mekka der Schweizer Nati-Fans.
Foto: Pius Koller

Die Nähe zum Stadion ist mit ein Grund, weshalb sich Swiss Ice Hockey vor rund einem Jahr für dieses Hotel entschieden hat. Als Gastgeber durften die Schweizer als erste Nation aus der Hotelliste wählen. Die Infrastruktur hat sie ebenfalls überzeugt. Das Mercure punktet zudem mit einem Wellness- und Spa-Bereich im obersten Stockwerk mit Sauna und Whirlpool.

Es könnte aber auch sein, dass die Schweizer das Gold-Rezept bei den Tschechen abgeschaut haben. Bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft in Prag vor zwei Jahren logierten die Spieler im Stages Hotel direkt neben der O2-Arena mit der Aussicht auf jene Stätte, in der sie sich nach zwei Wochen im Final gegen die Schweiz mit dem 2:0-Sieg den Gold-Traum im Heimatland erfüllten. Tag für Tag mussten Tschechiens Hockey-Stars nur die Strasse überqueren, gaben sich volksnah und sogen die euphorisierte Stimmung der sportbegeisterten Landsleute auf. So spielten sie sich schwungvoll zum WM-Titel. Ein perfektes Vorbild für unsere Nati.

Mehr zur Nati
In der Nati gibts einen prominenten Wackelkandidaten
Nach den letzten WM-Tests
In der Nati gibts einen prominenten Wackelkandidaten
Nati-Trainer Cadieux wurde kalt erwischt
Kommentar
Zur Heim-WM als Volksfest
Nati-Trainer Cadieux wurde kalt erwischt
Josi und Niederreiter über Fischer, WM-Traum und Tränen
Interview
Nati-Stars sind beste Freunde
Josi und Niederreiter über Fischer, WM-Traum und Tränen
Nati-Coach Cadieux nach Fischer-Skandal
Interview
Cadieux nach Fischer-Skandal
«Hätte nie gedacht, dass diese Situation eintreten würde»
Säulizüchter ist dem Hockey-Funktionär eine Nasenlänge voraus
Nati-Verzicht auf Bichsel
Säulizüchter ist Hockey-Funktionär eine Nasenlänge voraus
«Ich traute meinen Augen nicht, als ich sah, mit wem ich spiele»
Biasca in Linie mit NHL-Stars
«Traute meinen Augen nicht, mit wem ich spiele»
Nächster NHL-Star stösst zur Nati
WM-Verstärkung aus Übersee
Nächster NHL-Star stösst zur Nati
Nati-Neuling wird mitten in der Nacht überrascht
Aufgebot statt Schulbank
Nati-Neuling wird mitten in der Nacht überrascht
Nati-Stürmer Thürkauf erlöst sich nach Mega-Durststrecke
«Noch viel schlimmer»
Nati-Stürmer Thürkauf erlöst sich nach Mega-Durststrecke
Hockey-Verband legt Torsong für Heim-WM fest
Mit Video
«Richi», «Göschene Airolo»?
Hockey-Verband legt Torsong für Heim-WM fest
In diesem Artikel erwähnt
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      Eishockey-WM 2026
      Eishockey-WM 2026
      Schweiz
      Schweiz