Janis Moser verstärkt die Nati-Defensive bei der Heim-WM. Der Verteidiger der Tampa Bay Lightning hat die Freigabe seines Klubs bekommen und stösst am kommenden Mittwoch zum Team.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Weitere Verstärkung für die Hockey-Nati bei der Heim-WM. Nach dem Ausscheiden der Tampa Bay Lightnings aus den NHL-Playoffs stösst Janis Moser zum Team von Nati-Trainer Jan Cadieux. Das gibt der Schweizer Eishockey-Verband am Freitagvormittag mit. Der 25-Jährige wird am nächsten Mittwoch zum Team stossen.

«Gerade nach den gewichtigen Ausfällen von Andrea Glauser, Michael Fora und Jonas Siegenthaler ist JJ eine umso wertvollere Stütze für unsere Defensive», sagt Nati-Direktor Lars Weibel. Auch Headcoach Jan Cadieux freut sich über die prominente Verstärkung. «Mit JJ gewinnen wir einen laufstarken und spielintelligenten Zweiweg-Verteidiger dazu. Mit seiner Übersicht und Ruhe an der Scheibe bringt er wichtige Stabilität und Qualität in unsere Defensive.»

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