Jan Cadieux hätte sein Amt offiziell am 1. Juni antreten sollen. Stattdessen wurde der zukünftige Nationaltrainer wenige Wochen vor der Heim-WM nach dem Rauswurf von Patrick Fischer an die Spitze der Schweizer Nationalmannschaft katapultiert.

Seitdem lebt er in einem Tunnel. Zwischen Reisen, Vorbereitungsspielen, Medienanfragen und dem Aufbau seiner Mannschaft entdeckt der ehemalige Servette-Trainer seine neue Rolle unter Umständen, die er sich nie hätte vorstellen können. Wenige Tage vor dem Turnier sprach er mit Blick über die letzten Wochen, seine Vision vom Coaching und die besondere Beziehung, die er mit der Garderobe hat.

In den letzten Wochen hat man viel von Ihnen gehört, aber selten unter einfachen Umständen. Jetzt, ein paar Tage vor der Weltmeisterschaft, empfinden Sie da noch Aufregung oder sind Sie im Tunnel?

Es ist eine Mischung aus beidem. Ja, du bist in einem Tunnel, weil wir seit Wochen an nichts anderes denken. Seit dem verlorenen Final im letzten Jahr sprechen wir von der Weltmeisterschaft zu Hause. Wir haben uns alle darauf fokussiert. Und jetzt, seit vier Wochen, mit der Vorbereitung, den Reisen, den Spielen und allem Drumherum ist man mittendrin.

Zu stören scheint Sie das nicht?

Nein. Letztendlich ist es das, was ich liebe. Der Prozess. Die Arbeit mit einer Mannschaft. Die neuen Situationen, die jeden Tag entstehen. Die Probleme, die man lösen muss. Dabei lernt man am meisten über sich selbst und das Team.

Das Wort «Prozess» fällt oft, wenn Sie über Eishockey sprechen.

Weil es das ist, was mich am meisten fasziniert. Klar – wir möchten Spiele gewinnen und erfolgreich sein. Aber was mich wirklich begeistert, ist all das, was dahinter steckt. Mit einer Gruppe etwas aufzubauen. Lösungen zu finden. Zu sehen, wie sich Spieler weiterentwickeln. Zu sehen, wie ein Team zusammenwächst. Aber das Interessante an der Nationalmannschaft ist, dass der Prozess ein völlig anderer ist als bei einem Verein.

Auf welcher Ebene?

Ganz einfach, weil du keine Zeit hast. Wenn man sich das Kader anschaut, das wir in der ersten Woche der Vorbereitung dabeihatten, und dann schaut, wie die Mannschaft jetzt aussieht – das ist nicht mehr dasselbe. Zwischen der dritten und vierten Woche haben wir 13 neue Spieler dazubekommen. Du musst etwas aufbauen und dir dabei bewusst sein, dass sich die Gruppe ständig ändert. Im Verein arbeitest du mit einer langfristigen Vision. Du kannst darüber sprechen, wo du in sechs Monaten sein möchtest.

Im Jahr des Titelgewinns in Genf haben Sie am ersten Tag des Sommertrainings ein Foto des Pokals gezeigt. Jetzt ist es unmöglich, den Spielern eine Goldmedaille zu zeigen ...

Nein. Ich meine .. Du kannst immer über Ziele reden, aber das ist nicht das, was am Anfang zählt. Die Diskussion, die wir vor allem mit den Spielern geführt haben, war, dass wir jeden brauchen. Sollte diese Mannschaft eines Tages ein Finale spielen oder eine Medaille gewinnen, müsste man eigentlich alle Spieler einladen, die an dieser vierwöchigen Vorbereitung teilgenommen haben. Jeder Spieler, der Teil dieser Gruppe ist oder war, hat die anderen besser gemacht.

Der Begriff Gruppe ist bei Ihnen fast zwanghaft …

Hockey ist ein Mannschaftssport, selbst wenn du grossartige Einzelspieler hast.

Wenn man die Namen sieht – Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter, Pius Suter oder auch Janis Moser – kann das von aussen beeindruckend wirken.

Ehrlich gesagt? Wenn ich in die Umkleidekabine komme, bin ich ein anderer Mensch.

Wie das?

Das ist schwer zu erklären. Ausserhalb des Eishockeys bin ich ein eher schüchterner und introvertierter Mensch. Das können Sie meine Frau oder meine Verwandten fragen. Aber wenn ich eine Umkleidekabine betrete, ist das ganz anders. Ich weiss, dass dies der Ort ist, an dem ich sein muss. Das ist der Ort, an dem ich meine Leidenschaft teilen kann, an dem ich mich in dem Sport, den ich liebe, entfalten kann. Wenn ich in der Umkleidekabine bin, sehe ich ein Team.

Selbst wenn überall NHL-Stars um Sie herum sind?

(Lacht) Ja, ich meine … Meine Kinder erleben das anders. Seit Monaten schauen sie sich die NHL-Tabellen an, rechnen aus, welche Spieler zur Weltmeisterschaft kommen könnten, welche Schweizer noch in den Playoffs sind und welche nicht. Jeden Morgen schauen sie sich die Ergebnisse an. Zu Hause machen sie die Aufstellung (lacht). In der Garderobe bin ich in meiner Blase.

Ist die Garderobe für Sie ein Zufluchtsort?

Das ist schwer zu erklären. Wenn ich eine Umkleidekabine betrete, komme ich wirklich in einen anderen Gemütszustand. Weisst du, manchmal im Leben hast du das Gefühl, dass du genau da bist, wo du hingehörst. Für mich ist das die Garderobe. Da gehöre ich hin.

Man sieht, dass Sie sich weiterentwickelt haben. In Genf waren Sie zu Beginn viel introvertierter, wenn man Sie jetzt beobachtet, scheint alles einfacher zu sein. Fast natürlich.

Damals hätte ich den Begriff «natürlich» vielleicht nicht verwendet (lacht). Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es einfach war. Am Anfang war es vor allem ein Teil der Arbeit. Wenn man vom Assistenten zum Cheftrainer aufsteigt, gibt es viel mehr Medienanfragen, das ist Teil des Jobs. Früher war ich introvertierter, klar, da habe ich oft Nein gesagt.

Heute ist das nicht mehr möglich.

Nein, als Cheftrainer geht das nicht mehr. Ich habe an mir selbst gearbeitet, aus Respekt vor dem Eishockey, aus Respekt vor den Menschen, die diesen Sport verfolgen. Man teilt etwas mit ihnen, und ich denke, dass ich offener sein muss. Auch wenn das bei mir nicht selbstverständlich ist.

Es ist immer noch eine schwierige Aufgabe?

Klar. Das heisst aber nicht, dass ich es nicht gerne mache. Aber es kostet Energie. Im Grunde bin ich ein zurückhaltender Mensch, eher introvertiert, haben Sie gesagt. Damit haben Sie recht. Aber wenn man einen Sport, einen Verein oder eine Nationalmannschaft repräsentieren will, muss man akzeptieren, dass man im öffentlichen Interesse steht.

Nach der Heim-WM hätten Sie den Trainerjob relativ unauffällig übernehmen können – stattdessen stehen Sie jetzt schon im Scheinwerferlicht …

Ich weiss gar nicht, wie ich die ersten 48 Stunden beschreiben soll. Alles ging so schnell. Wir waren in einer kleinen Stadt in der Slowakei. Ein paar Minuten vor einem Training muss man den Spielern, die aufs Eis gehen wollen, die Situation erklären. Dann muss man trotzdem noch die Energie aufbringen, um eine Sitzung abzuhalten, Spiele vorzubereiten und weiterzumachen. In den ersten 48 Stunden war ich benebelt.

Wie muss man sich das vorstellen?

Wie ein Tour-de-France-Fahrer, der seit sechs Stunden im Sattel sitzt und noch einen Pass vor sich hat. Du analysierst nicht einmal mehr, was um dich herum passiert. Du trittst in die Pedale, ohne nachzudenken. Ich hätte nie gedacht, dass diese Situation eintreten würde. Auf so etwas kann dich keiner vorbereiten. Und auch heute noch sind einige Dinge in meinem Kopf verschwommen. Es gab Gespräche oder Momente, an die ich mich kaum noch erinnern kann, weil alles so schnell ging.

Sie hatten keine Zeit, das zu verarbeiten?

Nein, denn es musste sofort weitergehen. Wir mussten trainieren, Spiele bestreiten und ein Team aufbauen. Irgendwie hat uns das Eishockey geholfen. Das habe ich den Spielern und dem Staff auch gesagt: Wir konzentrieren uns auf die nächsten 48 Stunden und nur auf den Sport. Dann sehen wir weiter.

Hilft die Tatsache, dass die Weltmeisterschaft unmittelbar vor der Tür steht, mit der Vergangenheit abzuschliessen?

In einer solchen Situation, mit allem, was Fischi zu diesem Team und zum Schweizer Eishockey beigetragen hat, ist es schwierig, von einem Abschluss zu sprechen. Er hat der Nationalmannschaft sehr viel gegeben.

Das ist vielleicht nicht das richtige Wort.

Aber wo ich mit Ihnen übereinstimme, ist die Tatsache, dass wir uns sofort wieder mit dem Sport beschäftigen mussten. Das hat uns geholfen, uns wieder zu orientieren. Weil es relativ früh in der Vorbereitung passierte, konnten wir uns lange vor Beginn des Turniers damit arrangieren. Wenn es diese Woche passiert wäre … Etwas völlig anderes. Aber es ist schwer, etwas Positives an einer Situation zu finden, die niemand erleben wollte.

Haben Sie der Schweizer Nationalmannschaft schon den Stempel aufgedrückt?

Höchstens in kleinen Schritten. Aber ich war bereits im Staff und habe an der Ausarbeitung des Spielplans und des Systems mitgewirkt. Letztes Jahr, während der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, haben wir einige Dinge in unserem System angepasst. Immer wenn jemand mit Ideen kam, ob ich oder die anderen Assistenten, war Patrick Fischer offen.

Wie offen?

Er hörte zu. Er akzeptierte es, wenn wir bestimmte Dinge herausforderten. Und vor allem hat er mich immer ermutigt, wie ein Head Coach zu denken und nicht wie ein Assistent. Wenn du dir das Spiel der Schweizer Nationalmannschaft in den letzten Jahren ansiehst, gab es viele Dinge, an die wir alle gemeinsam geglaubt haben.

Sie wollten die Mannschaft also nicht auf den Kopf stellen?

Nein. Das war schon gar nicht möglich, denn in drei Wochen vor einer Weltmeisterschaft kannst du nicht alles ändern. Die ursprüngliche Idee war, bestimmte Dinge weiterzuentwickeln, nach und nach neue Ideen einzubringen und bestimmte Details zu ändern. Aber nicht, um etwas von Grund auf neu zu beginnen. Hier wird vor allem auf Kontinuität mit zwei oder drei Anpassungen gearbeitet.

Haben Sie das Gefühl, dass diese Mannschaft trotz einiger Absenzen etwas Besonderes leisten kann?

Wir haben immer noch eine grossartige Schweizer Mannschaft. Natürlich spürt man die Absenzen von Spielern wie Jonas Siegenthaler, Andrea Glauser, Sandro Schmid oder Michael Fora. Aber es gibt viel Qualität in dieser Gruppe. Und vor allem gibt es eine sehr gute Einstellung. Wir haben es bei grossen Turnieren oft gesehen: Manchmal können der Wille und die Einstellung einen grossen Unterschied machen. Ausserdem geben diese Ausfälle anderen Spielern die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Sie können zu Helden werden, die die Leute vielleicht nicht unbedingt erwartet haben.

Können Sie sich schon auf nächsten Freitag freuen?

Nicht wirklich (lacht). Ich lebe seit drei Wochen von Tag zu Tag. Es geht Schritt für Schritt voran. Aber eines ist sicher: Wir wollen, dass es ein Eishockeyfest wird, eine echte Heimweltmeisterschaft. Und dass wir etwas mit den Leuten teilen können. Das ist am Ende immer das Wichtigste.

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