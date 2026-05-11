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Kommentar zur Heim-WM als Volksfest
Nati-Trainer Cadieux wurde kalt erwischt

In wenigen Tagen geht die Hockey-WM in der Schweiz los. Die Hockey-Nati braucht wegen der Causa Fischer besondere Unterstützung der Heim-Fans.
Publiziert: vor 9 Minuten
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In Zürich und Fribourg geht die Hockey-WM über die Bühne. Es wird ein Volksfest für Jung und Alt.
Foto: keystone-sda.ch
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist ein Volksfest. Ganz im Ernst, das ist die Funktion dieses jährlich stattfindenden Turniers. Aus ganz Europa werden die Mannschaften zu uns reisen, gut gelaunt und spendierfreudig wie Matrosen auf Landurlaub. Die Besonderheiten der Schweiz ermöglichen zwei Spielorte in Griffweite, da braucht es keine Flugreise wie im Vorjahr, als man sich zwischen Schweden (Stockholm) und Herning (dänische Provinz) entscheiden musste. Wer möchte, kann sich am Mittag eine Partie in Zürich anschauen und kommt trotzdem pünktlich zum Abendspiel nach Fribourg. Ist das nicht fabulös?

Die Schweizer Nati gibt es ab Freitag exklusiv in Zürich zu bestaunen, und diese Nati ist in diesem Jahr ganz besonders auf den Goodwill der Nation angewiesen. Den Trainer Patrick Fischer haben Langzeitfolgen der Pandemie den Job gekostet, da musste der designierte Nachfolger Jan Cadieux eben schon früher übernehmen. Also mitten in der Vorbereitung auf das Volksfest. Und das ist eben die Krux: Dieser Nachfolger wurde kalt erwischt, quasi während er im Hintergrund beobachtete, wie das gemacht wird. Jetzt ist er selbst der Chef, dabei hätte er doch gerne erst am 1. Juni den Stab übernommen, kurz vor Beginn der Fussball-WM, wenn sich alle den letzten Tauschgeschäften von Panini-Bildchen widmen. Und dann das. 

Aber jetzt ist erst mal Volksfest, in Zürich und Freiburg. Und Cadieux mittendrin.

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
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0
0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
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0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Italien
Italien
0
0
0
1
Norwegen
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
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0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
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