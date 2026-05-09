Ist das Säulirennen der Olma ein Sportereignis? Da werden auf jeden Fall die besten Teilnehmer aufgeboten – auch nach einem Trainerwechsel.

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Das Säulirennen der Olma ist kein Sportereignis, haben die höchsten Richter der Schweiz entschieden. Obwohl: Die Teilnehmer finden bei diesem Rennen ungefähr mit Lichtgeschwindigkeit den Weg an die Futtertröge hinter der Ziellinie – ist das etwa nicht das, was man im weiteren Sinn als Grundprinzip des Sports bezeichnen könnte? Das Säulirennen ist und bleibt auf jeden Fall ein Gesprächsthema, stattfinden tut es ja sowieso, egal ob nun als Sportereignis, auf das gewettet werden darf, oder als Lotterie, auf die dann eben im Hintergrund Wetten abgeschlossen werden.

Heimweltmeisterschaft ist ein Sportereignis

Im Gegensatz zum Säulirennen ist die Eishockey-WM in der Schweiz auch ohne Gerichtsurteil ein Sportereignis und – zumindest juristisch – keine Lotterie. Und sie ist zweifelsohne ein Gesprächsthema, egal von welcher Seite man diesen Anlass betrachtet. Im Vorfeld wird zum Beispiel in allen Etagen der Gesellschaft mit Inbrunst über den Verzicht der Schweizer Nati auf den NHL-Verteidiger Lian Bichsel diskutiert, und dabei ergibt sich im Quervergleich der Meinungen eine erstaunliche Deckungsgleichheit: Man versteht es nicht.

Zur Erinnerung: Bichsel hatte im Dezember 2023 aus guten Gründen auf eine U20-WM verzichtet und war danach von der sportlichen Führung der Nati bis und mit Heimweltmeisterschaft 2026 gesperrt worden. Wobei man beim Verband irgendwann aus juristischen Gründen auf den Terminus «Sperre» verzichtete und erklärte, das Aufgebot sei Sache des Trainers. Nun ist dieser Trainer aber nicht mehr da und der mitverantwortliche Sportdirektor Lars Weibel bereits für Ambri im Einsatz, er wird bei der WM wohl höchstens als leerer Anzug durch die Gänge geistern.

Trainerwechsel auch beim Säulirennen

Der Verzicht auf Bichsel ist dogmatischer Firlefanz, die Funktionäre stellen ihre Überzeugung als alternativlos dar, obwohl sich die Parameter verändert haben. Einen zusätzlichen NHL-Verteidiger könnte die Mannschaft im Rennen um Edelmetall gut gebrauchen, da ist man sich flächendeckend einig. Einen Trainerwechsel gab es übrigens auch beim Säulirennen der Olma: Nach über 30 Jahren hat das Thurgauer Bauernpaar Hans und Susanne Milz den Stab an Dominic und Jessica Dörig aus Gossau SG übergeben. Man darf davon ausgehen, dass sie ohne Vorbehalt die besten Teilnehmer aufbieten werden. Dabei ist das Säulirennen nicht mal ein Sportereignis.