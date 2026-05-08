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Historische Zahlen
Playoff-Showdown bricht TV-Rekord

Über eine halbe Million Zuschauer sahen durchschnittlich den Playoff-Showdown zwischen dem HC Davos und Fribourg-Gottéron. Über die gesamte Saison stellt MySports einen neuen Rekord auf.
Publiziert: 12:31 Uhr
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Der Playoff-Final ging über die ganze Strecke. Gottéron setzt sich in Spiel 7 durch.
Foto: Pius Koller
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Der Eishockey-Final ging über die volle Distanz, bis zum Spiel 7. Der Rekordmeister aus Davos wollte vor eigenem Anhang seine 32. Meisterschaft holen, Fribourg-Gottéron wollte die Klub-Legende Julien Sprunger mit dem ersten Titel in den Ruhestand schicken. Diese Voraussetzungen zogen die Hockey-Fans in Scharen vor den TV.

Den Playoff-Showdown, mit dem besseren Ende für Gottéron, verfolgten schweizweit durchschnittlich über 500'000 TV-Zuschauer. Dies gibt die National League in Zusammenarbeit mit MySports am Freitag bekannt. 

«Wir blicken insgesamt auf eine fantastische Saison zurück. Die durchschnittliche Stadionauslastung betrug wiederum deutlich über 90 Prozent. Mit mehr als 15 Millionen TV-Zuschauern, was einem Wachstum von fast vier Millionen entspricht, verzeichnen wir einen tollen Rekord», freut sich National-League-CEO Denis Vaucher. Auch bei Sunrise freut man sich über die Zahlen.

«Die National League verbindet die Fans in allen Landesteilen der Schweiz. Durchschnittlich mehr als eine halbe Million TV-Zuschauer im Final zu erreichen, ist ein fantastisches Resultat für die National League, die Klubs und alle unsere TV-Partner», zeigt sich Matthias Krieb, Leiter von MySports bei Sunrise, begeistert. 

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