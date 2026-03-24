Nach dem alternden Andres Ambühl wartet die Graubündner Kantonalbank auch in diesen HCD-Playoffs mit einem unterhaltsamen Clip auf: Brendan Lemieux bekommt einen virtuellen Playoff-Bart. Und die Fans können ihn auch haben.

So sieht HCD-Rumpler Lemieux mit Playoff-Bart aus

So sieht HCD-Rumpler Lemieux mit Playoff-Bart aus

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Als Klublegende Andres Ambühl 2025 seine letzten Playoffs zelebrierte, sorgte die Graubündner Kantonalbank mit einem Clip für Schmunzler. Darin erklärte der 42-Jährige passenderweise die Altersvorsorge.

In diesem Jahr ist Brendan Lemieux an der Reihe. Der HCD-Rumpler zeigt sich mit verschiedenen virtuellen Playoff-Bärten – in Blaugelb. Die GKB ruft unter dem Motto «Bart zeigen für Blaugelb» die Fans auf, ein Selfie mit einem der 13 Bärte zu machen, die es auf Instagram unter dem entsprechenden Hashtag #hcdplayoffbart gibt. Lemieux jedenfalls hat jene Haarpracht, die ihm am besten steht, schnell gefunden.