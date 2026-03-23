Rappi feiert den Strafenkönig – Kummer bei Gottéron

Rappi führt in der Serie 2:0 und ist auf bestem Weg, Favorit Fribourg mehr als nur zu ärgern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lakers feiern ersten Heimsieg gegen Fribourg mit 2:1 am Sonntagabend

218 Strafminuten im ersten Spiel der Serie – Rekord im Playoff

Melvin Nyffeler glänzt mit 34 Paraden, sichert den Sieg für Lakers War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Heimsieg

Nach fünf Auswärtssiegen in den fünf Duellen gegen Fribourg dieser Saison landen die Lakers am Sonntagabend den ersten Heimsieg (2:1). Dabei hätten es sich die St. Galler – dank «Auswärts-Vorteil» – auch leisten können, wenn es in dieser Viertelfinal-Serie keinen Heimsieg gegeben hätte.

Strafen

Im ersten Akt der Serie hatten Gottéron und Rappi mit 218 Strafminuten einen neuen Playoff-Rekord aufgestellt. Auch in der zweiten Partie fahren die Unparteiischen lange eine strenge Linie und verteilen zwölf Zwei-Minuten-Strafen (fünf gegen Rappi, sieben gegen Fribourg). Da es aber aufgrund des engen Spielstands keine Schlägereien und grossen Strafen gibt, beträgt das Total nur 24 Minuten.

Jelovac polarisiert

Am Freitag hatte Igor Jelovac mit seinem provokanten Jubel (Hand hinters Ohr à la «ich kann euch nicht hören») nach seinem 5:1 für eine wilde Schlussphase gesorgt und sich mit Patrik Nemeth geprügelt. Als sein Name dann beim Heimspiel verlesen wird, hat er das grösste Echo. Die Rappi-Fans feiern den Strafenkönig der Quali (84 Minuten) und der bisherigen Playoffs (39), während es aus dem Gästesektor Pfiffe und Buhrufe gibt.

Powerplay-Kummer

Das Überzahlspiel bringt Fribourg in Bedrängnis. Schon im Game 1 konnten sie elf Minuten Powerplay-Zeit nicht nutzen – und mussten gar noch einen Shorthander durch Sandro Zangger (zum 0:2) hinnehmen. In Rapperswil-Jona steht die Mannschaft von Roger Rönnberg acht Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis. Wieder können sie Melvin Nyffeler nicht bezwingen. Dabei hatte Gottéron in der Quali noch das drittbeste Powerplay (nach Davos und Lausanne) gehabt. Den Lakers hingegen gelingt in Überzahl der Ausgleich zum 1:1 durch Tyler Moy.

Besserung

In der zweiten Pause gibt der verletzte Lakers-Captain Nico Dünner ein Interview im Stadion-TV. Wie es seiner Hand gehe, wird er da gefragt. «Darüber sollte man in den Playoffs nicht sprechen», antwortet er, ehe er anfügt: «Es sieht gut aus.» Als seine Verletzung, die er sich während der Olympia-Pause in Kloten zugezogen hatte, was eine Operation notwendig machte, am 24. Februar kommuniziert wurde, ging man von einer Pause von sechs Wochen aus.

0:31 Gottéron verliert auch Game 2: Streule: «Das ist etwas frustrierend»

Puck-Glück

Während man sich bei Gottéron über die verpassten Chancen ärgerte, sagte SCRJ-Verteidiger Mika Henauer: «Im dritten Drittel hätten sie sicher das eine oder andere Tor schiessen können. Wir hatten da sicher auch das Puck-Glück auf unserer Seite. Doch wir haben uns das verdient. Es war wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Umso schöner, dass wir dann auch den Sieg holen konnten.» Einen grossen Anteil daran hat auch Goalie Melvin Nyffeler, der 34 Paraden zeigt.