Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Lemieux’ Stock-Geheimnis

HCD-Rumpler Brendan Lemieux ist einer der ganz wenigen Spieler mit einem weissen Stock, inklusive weissem Tape an der Schaufel. Das fällt auf, weil der US-Stürmer auffällt in den Partien. Zum Playoff-Start nach dem Grund für die Farbwahl gefragt, liefert der 30-Jährige seine interessante Erklärung: «Am weissen Stock sehe ich den schwarzen Puck besser bei einem Ablenker.» Lemieux spricht von der Spielsituation, wenn er vor dem gegnerischen Kasten für Aufruhr sorgt beim Versuch, dem Torhüter die Sicht zu nehmen. Bei Abschlüssen seiner Teamkollegen versucht er dann, dem Puck die entscheidende Berührung zu verpassen und ihn so ins Netz zu lenken.

Darauf gekommen ist Lemieux, weil ihm aufgefallen ist, dass Ex-NHL-Star Joe Pavelski (Dallas, San Jose) viele solcher Ablenker-Tore geschossen hat – mit einem weissen Stock. «Darum habe ich es ausprobiert und bin dabei geblieben.» Denn auch Lemieux hat diesen Job in seinem «Wohnzimmer» bereits in der Regular Season oft auf diese Weise erledigt. Und legt im ersten Viertelfinal-Duell gegen Zug gleich nach: Das wichtige 3:3 lenkt der Haudegen nach einem Ryfors-Schuss ab. «Das ist der Grund, weshalb ich das täglich trainiere.»

0:45 MySports-Experte Schwarz: «Lemieux, Frehner – diese Typen bezahlen den Preis»

5:00 HC Davos – EV Zug 4:3: Lemieux-Ablenker leitet irre HCD-Wende ein