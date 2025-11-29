DE
Gantner bestätigt
Bund wusste von teuren Gold-Geschenken an Trump

Der Zoll-Deal mit den USA sorgt weiterhin für Differenzen. Einer der Teilnehmer sorgt mit Aussagen in der SRF-Arena für neuen Gesprächsstoff.
Publiziert: 11:01 Uhr
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Schweizer Wirtschaftsführer sorgten bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump für Aufsehen.
Es ist noch zu früh für Jahresrückblicke, doch das Bild der sechs Schweizer Unternehmer im Oval Office, zusammen mit US-Präsident Donald Trump (79), dürfte bei keinem Rückblick fehlen. Das Treffen war massgeblich dafür verantwortlich, dass die Schweiz nun einen Zoll-Deal mit den USA hat. Doch das Gespräch und insbesondere die Geschenke, die die Wirtschaftsbosse mitbrachten, sorgten für Aufsehen: ein Goldbarren und eine teure Rolex-Uhr. 

Jetzt ist klar: Auch der Bund, genauer das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), wusste über die Geschenke Bescheid. Das sagte Partners-Group-Mitgründer und Gesprächsteilnehmer Alfred Gantner (57) in der SRF-Arena. «Das Seco wusste, dass wir gehen, und sie wussten auch, mit welchen Geschenken wir gehen.» Die Geschenke hätten die Wirtschaftsführer aber selbst verantwortet und bezahlt. «Es war eine private Initiative, da kann man den Bundesrat nicht in Verantwortung ziehen.» 

Anzeige wegen mutmasslicher Bestechung

In einer Stellungnahme vom Donnerstag gegenüber SRF schrieb das Seco, die Idee für ein Treffen der Unternehmer im Weissen Haus sei in «verschiedenen Gesprächen» entstanden. «Das Treffen und auch die Geschenke waren eine private Initiative von Unternehmern aus der Privatwirtschaft.» 

Mittlerweile dürften sich bald auch die Gerichte mit den Geschenken beschäftigen. Die Grünen und die Juso haben Anzeige wegen des Verdachts auf Bestechung fremder Amtsträger erstattet. «Ich glaube an den Rechtsstaat», sagt Gantner in der Arena. «Wenn ein Gericht zum Schluss kommt, dass wir jemanden bestochen haben, bin ich sehr bereit, die Konsequenzen zu tragen.»

