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Das ist der Trailer zu «LOL Next»
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Hazel Bruggers neue Sendung:Das ist der Trailer zu «LOL Next»

Aditotoro bei «LOL Next»
Bei Hazel Brugger ist Lachen verboten!

Hazel Brugger moderiert ab 10. September die neue Comedyshow «LOL Next» auf Amazon Prime. Mit dabei: Der Baselbieter Influencer Aditotoro, der versucht, vier Stunden lang nicht zu lachen – trotz witziger Konkurrenz.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Hazel Brugger moderiert neu die Sendung «LOL Next» auf Amazon Prime. Als Teilnehmer dabei ist der Baselbieter Aditotoro.
Foto: Prime Video

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hazel Brugger moderiert «LOL Next», Start am 10. September auf Amazon Prime
  • Schweizer Influencer Aditotoro tritt auf, bringt Alphorn und Schweiz-Themen mit
  • Zehn Social-Media-Stars dabei, zweite Staffel bereits angekündigt von Amazon Prime
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Michel ImhofTeamlead People

Stundenlang nicht lachen, während andere ein Witz-Feuerwerk zünden: Das ist das Erfolgsrezept von Hazel Bruggers (32) neuer Sendung «LOL Next». Sie selbst war bereits Teil des Mutterformats «LOL: Last One Laughing», das mittlerweile in der siebten Staffel läuft. Jetzt ist sie Spielleiterin und überlässt die Bühne bekannten Social-Media-Stars. Mittendrin: der Baselbieter Influencer und Musiker Adrian Vogt alias Aditotoro (27).

«Als die Anfrage kam, habe ich sofort zugesagt», sagt Aditotoro im Gespräch mit Blick. «In der Schweiz ist die Sendung noch nicht so bekannt wie in Deutschland. Dort gibt es einen grossen Hype und ist für Menschen wie mich etwas vom Coolsten, was man machen kann.»

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«Alphorn mit dabei»

Vier Stunden nicht zu lachen, klingt erstmal nicht so schwer. Wenn allerdings die Konkurrenz alles daran setzt, die Mundwinkel nach oben zu bringen, wird es umso schwieriger. «Ich lache eh nicht so viel, das ist schon mal gut», meint Aditotoro. Aber: «Ich habe mich tatsächlich weniger vorbereitet, als man denkt.» Doch auch er hat Sketches mitgebracht und versucht, seine Konkurrenz mit Schweiz-Themen zum Lachen zu bringen. «Ein Alphorn ist mit dabei. Mehr will ich aber nicht verraten.»

Vor den anderen aufzutreten, war schwierig für ihn. «Beim Schauspielern würde ich bei mir eine 1,5 von 10 geben. Ich bin ein klassischer Youtuber und Streamer», sagt er. «Und Leute aus der eigenen Branche zum Lachen zu bringen, ist noch härter. Weil die genau wissen, wie die Gags aufgebaut sind.»

Hazel Brugger ist «chillig drauf»

Insgesamt nahmen zehn Social-Media-Stars bei «LOL Next» teil, davon kannte Aditotoro zuvor nur einen Bruchteil. Allerdings bereiteten ihm die Konkurrenten, die er bereits kannte, die meisten Sorgen. «Selfiesandra und Paulomuc waren die Endgegner. Je besser du die Leute im Format kennst, desto schlimmer wird es. Wir haben im Vorfeld abgemacht, dass wir uns nicht in die Augen schauen. Sonst sind wir schnell raus.»

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Beeindruckt war er von Moderatorin Hazel Brugger. «Sie war für mich immer ein grosses Vorbild», sagt Aditotoro. «Sie ist chillig drauf und strahlt eine gewisse Ruhe aus. Gleichzeitig ist sie sehr gefährlich, weil sie extrem witzig ist und durchgehend Mist labert – auch wenn die Kamera aus ist.»

Amazon Prime hat bereits eine zweite Staffel von «LOL Next» angekündigt. Ob Aditotoro nochmals antritt, ist offen. Klar ist für ihn hingegen, wo die Schmerzgrenze liegt: «Trash-TV würde ich niemals machen. Ich habe davon gar keinen Plan und wäre dort vollkommen deplatziert und langweilig.»

«LOL Next» ist ab 10. September auf Amazon Prime zu sehen. 

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