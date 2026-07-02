Extreme Gewitter gefährden regelmässig die Durchführung von Open-Air-Veranstaltungen in der Schweiz. Wie wettersicher ist die SRF-Live-Spielshow «Donnschtig-Jass» von Anfang Juli bis Mitte August? Blick hat bei den Fernseh-Verantwortlichen nachgefragt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der «Donnschtig-Jass» 2026 startet am 2. Juli im Kurpark Davos GR

Noch nie fiel in jüngerer Zeit eine Sendung aus, Probleme gab es aber mehrfach

Ein spezielles Sicherheitskonzept regelt den Ablauf in einem möglichen Krisenfall

Jean-Claude Galli Redaktor People

Auf extreme Hitze folgen extreme Gewitter. Am Dienstag musste etwa das Linkin-Park-Konzert in Zürich wegen eines heftigen Unwetters unterbrochen werden. Auch Tino Zimmermann (53) kennt die Risiken von Open-Air-Veranstaltungen. Als «Donnschtig-Jass»-Produzent wird sein Job direkt vom Wetter beeinflusst. Der SRF-Quotenhit ist eine Live-Show unter freiem Himmel.

Für die heutige Premiere der diesjährigen Spielzeit in Davos GR ist er optimistisch. «Es sollte gewitterfrei bleiben. Wobei sich die Lage in den Bergen rasch ändern kann», sagt Zimmermann zu Blick.

Er ist seit 2002 dabei und in seiner 25. Saison. «Einen Ausfall aufgrund des Wetters hatten wir noch nie.» Doch er erinnert sich an die Austragung 2007 in Brunnen SZ, als der Festplatz eine halbe Stunde vor Beginn wegen eines Gewitters geräumt wurde. «Wir konnten trotzdem pünktlich beginnen.»

Spezielles Sicherheitskonzept seit 2022

Grössere Probleme gab es 2012 in Seelisberg UR. «Beim Auftritt von Andreas Gabalier regnete es so stark, dass die Leitung unterbrochen wurde. Aus jetziger Sicht hätte man den Platz damals räumen sollen», sagt Zimmermann. «Heute ist man vorsichtiger und noch mehr auf Sicherheit bedacht als früher.»

Seit 2022 gibt es ein spezielles Sicherheitskonzept. Der Ablauf in einem möglichen Krisenfall ist detailliert beschrieben. Vor jeder Show gibt es Sicherheitsmeetings und am Abend selber regelmässige Windmessungen. Damit wurde auch auf die Zunahme von Extremwetterfällen reagiert.

Sollte die Lage während einer Sendung derart prekär sein, dass nur noch ein Abbruch infrage kommt, wird dieser Entscheid von einem Gremium bestehend aus dem SRF-Sicherheitsbeauftragten, dem OK-Chef des Austragungsortes und von Michael Körte, Leiter Quiz- und Spielshows SRF, gefällt.

«Einen Katastrophenfall will niemand»

Umsetzen müsste ihn Tino Zimmermann. «Wir haben immer ein Ersatzprogramm aus Zürich in der Hinterhand. Und je nach Wetterverlauf könnten wir einzelne Elemente weglassen. Nur die Jassrunden sollten wenn möglich stattfinden. Denn sie entscheiden ja darüber, wo es nächste Woche weitergeht.»

Zur Not könnte auch in einem Evakuationsraum gejasst werden. «Aber irgendwann muss man auch vernünftig sein. Keiner möchte in einem überfluteten Dorf eine TV-Sendung durchziehen», sagt Zimmermann. «Wir würden in jedem erdenklichen Fall rechtzeitig eingreifen. Wir riskieren nichts. Einen Katastrophenfall will niemand.»

Die Wetter-Infos liefert das SRF-«Meteo»-Team, das seit 2024 seine Donnerstags-Ausgabe ebenfalls live vom Jassplatz aus sendet. Am 2. Juli mit Gaudenz Flury (45). Der Davoser freut sich auf das Heimspiel.

Um die meisten Schwierigkeiten schon im Vorfeld auszuschalten, ist die Platzwahl wichtig. «Die Gemeinde muss eine geeignete Location mit festem Boden, wenig Neigung und guten Fluchtwegen vorschlagen. Wenn es einen Bach in der Nähe gibt, der jeden Sommer dreimal überläuft, ist dies suboptimal. Dasselbe gilt bei speziellen Mikro-Wetterphänomenen wie örtlichen Windkanälen.»

Noch eine Rechnung offen in Davos

Entscheidend sei die technische Rekognoszierung im Frühling. «Dort sehen wir, wo es noch Handlungsbedarf gibt.» Und die TV-Einrichtungen seien gut gesichert. «Unsere Bauten sind mit grossen Wassertanks beschwert, die mehr als 100 Stundenkilometer Wind aushalten.»

In Davos findet die Show im Kurpark statt. «Ein idealer Ort für solche Events. Der Boden wird nach einem Regenfall nicht matschig. Und das Eisstadion ist gleich nebenan und könnte als Evakuationsraum mehrere Tausend Menschen schützen.»

Mit Davos hat Zimmermann punkto Wetter noch eine Rechnung offen. «In meiner Ära waren wir erst einmal in Davos, 2011. Damals war es acht Grad kalt und es regnete», erinnert er sich.

Die Schwimmeinlage von 2021

Sind die Auswirkungen nicht allzu heftig, können Wetterkapriolen auch reizvoll fürs Publikum sein und die Stimmung vor Ort beflügeln. Zimmermann erinnert sich an 2021, als alle sieben Sendungen pandemiebedingt auf dem Kundelfingerhof in Schlatt TG stattfanden und das Wetter generell schlecht war.

Die örtliche Feuerwehr musste während einer Sendung vor laufenden Kameras den Keller der nahen Fischzucht auspumpen. Und Co-Moderator Stefan Büsser (41) überraschte seine Moderationskollegen Rainer Maria Salzgeber (56) und Schiedsrichterin Sonia Kälin (41) mit einer spontanen Schwimmeinlage im Matsch. «Bei schlechtem Wetter läuft unser Moderationstrio zur Hochform auf. Deshalb bin ich auch entspannt, wenn Regen angesagt ist.»

SRF-«Donnschtig-Jass» vom 2. Juli bis zum 13. August; jeweils ab 20.05 Uhr auf SRF 1 (inklusive «Meteo»).