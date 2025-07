1/5 Besondere Premiere: In der heutigen «Donnschtig-Jass» Live-Sendung aus Einsiedeln SZ sitzt zum ersten Mal Sonia Kälins Vater Benedikt «Bäni» Kälin im Publikum. Foto: zVg

Darum gehts Sonia Kälin moderiert Donnschtig-Jass in Einsiedeln mit Vater im Publikum

Kälin freut sich auf Heimspiel und kennt 90% der Zuschauer

Moderatorin hält morgen zwei 1.-August-Reden und will fit sein

Patricia Broder Redaktorin People

Für Sonia Kälin (40) ist der heutige Donnschtig-Jass aus Einsiedeln SZ mehr als eine Livesendung in ihrer Heimatstadt – es ist eine besondere Premiere. Denn heute sitzt zum ersten Mal ihr Vater Benedikt «Bäni» Kälin (75) im Publikum. Ein Moment, der selbst für eine Bühnen-erprobte Jass-Schiedsrichterin wie Kälin besonders ist. «Mein Vater war noch nie an einem ‹Donnschtig-Jass›. Er schaut sich die Sendung sonst immer von zu Hause aus an. Denn so richtig in den ‹Ausgang› geht er sonst eigentlich nicht», sagt Kälin zu Blick. «Dass er heute dabei ist, freut mich drum umso mehr», sagt sie. «Es ist wahrscheinlich das erste und das letzte Mal.»

Auch sonst wird die Sendung in Einsiedeln für Sonia Kälin ein Heimspiel. «Ich werde wohl 90 Prozent der Gesichter kennen, die heute auf dem Klosterplatz sitzen», sagt sie und lacht. Kein Wunder – die vierfache Schwingerkönigin hat über drei Jahrzehnte in Einsiedeln gelebt, ist dort zur Schule gegangen, war in unzähligen Vereinen aktiv. Erst vor vier Jahren ist sie weggezogen. «Ich habe 95 Prozent meines Lebens hier verbracht – das ist wirklich mein Zuhause», sagt sie. Entsprechend gross sei die Vorfreude auf den heutigen Abend. «So viele Leute haben mir gestern oder heute noch geschrieben und gesagt: ‹Hey, ich chum au no. Hey, mir sind au debi!› Ich würde später in der Sendung am liebsten allen einzeln die Hand schütteln und mich persönlich bedanken.»

«Regen während der Sendung spürt man kaum»

Die durchzogene Wetterlage wird bei der heutigen Sendung zweitrangig. Am Morgen zogen noch Restwolken über Einsiedeln, doch der Himmel hellt langsam auf. «Es wird nicht die wärmste, aber wahrscheinlich ein trockener ‹Donnschtig-Jass›», sagt Kälin. Sollte es doch nieseln, ist sie gewappnet: «Ich bin meistens unter dem Zelt. Und wenns beim Opening regnet, dürfen wir Schirme tragen – wie letztes Mal, da haben wir bereits Routine.» Das Publikum sei ohnehin Wetter resistent, so die Schwyzerin. «Wenn wir das Opening gut machen und die Leute mitreissen, spürt man vom Regen während der Sendung kaum noch etwas.»

Nach der Livesendung ab 20.05 Uhr auf SRF 1 wird Sonia Kälin mit ihrem Team und ihren Liebsten noch gebührend auf den Abend in ihrer Heimatstadt anstossen, «aber dann muss ich auch schon bald ins Bett», sagt sie abschliessend. «Ich halte morgen zwei 1.-August-Reden und für die möchte ich – genau wie auch für den ‹Donnschtig Jass› – möglichst fit sein.»