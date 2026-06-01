Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hazel Brugger, Thomas Spitzer sprechen im Podcast über Alltagserlebnisse und Familie

Fünfeinhalbjährige Tochter überrascht mit Kommentar über Töpfern und mögliche Krankheiten

Wissenschaftlich belegt: Lachse schwimmen weiter unter Einfluss von Kokain-Metaboliten

Jaray Fofana Redaktorin People

Im Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» sprechen die Schweizer Comedian Hazel Brugger (32) und ihr Mann Thomas Spitzer (37), der ebenfalls als Comedian arbeitet, ehrlich und selbstironisch über ihren Familienalltag und ihre Erlebnisse in der Unterhaltungsindustrie.

In der neusten Folge «Lachse auf Koks» ist einiges los: Die beiden plaudern über Bruggers Roast-Battle-Sieg in Barcelona, ihre neuen Haustiere Kitty und Mango – zwei Babyschildkröten – und ein kurioses Wissenschaftsfaktum. Am meisten zum Schmunzeln bringt jedoch ihre fünfeinhalbjährige Tochter, die Töpfern lernen möchte – aus einem Grund, den man so nicht erwartet.

«Dann kann ich dir was Schönes töpfern»

«Gestern hat sie gesagt, sie möchte jetzt unbedingt einen Töpferkurs machen», erzählt Brugger im Podcast. «Und dann hat sie gesagt, ‹Mama, dann kann ich dir was Schönes töpfern, für wenn du mal Krebs hast›», ergänzt Brugger. «Ja was heutzutage einfach nur eine zeitliche Frage ist, es ist gar nicht mehr, ob man Krebs kriegt, sondern nur noch, wann man den Krebs kriegt», antwortet Spitzer trocken. «Oder es ist einfach so die übernächste Stufe von, ja, achte mal ein bisschen auf dich, Hazel, hast du zu viel Stress?», witzelt Hazel Brugger weiter.

Dass die Tochter die Eltern mit ihrer Direktheit überrascht, ist keine Seltenheit. «Ich sage immer wieder, jetzt beginnt die Zeit, wo unsere ältere Tochter Fragen stellt, die ich ihr zum Teil nicht mehr beantworten kann», so Thomas Spitzer. Er ergänzt: «Letztens hat sie zu mir gesagt, das fand ich auch ultra geil, ‹Papa, du hast ja immer gesagt, wenn jemand stirbt, dann ist der einfach unter der Erde. Aber das stimmt gar nicht, weil mir wurde jetzt in der Kita erzählt, dann ist die Person im Himmel›». «Ja, und ich so, gut, also wenn das jemand in der Kita sagt, dann stimmt das wohl», so Spitzer.

«Lachse auf Koks»

Die Podcast-Folge heisst übrigens «Lachse auf Koks» und das wiederum hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, den Brugger erläutert. «Hast du gehört, dass Lachse auf Kokain weiter schwimmen können?», fragt die Stand-up-Comedian ihren Mann. «Und noch weiter schwimmen sie, wenn sie quasi die metabolisierte Form von Kokain zu sich nehmen, nämlich Benzoylecgonin oder so.» Die Kokainrückstände nehmen die Fische aus menschlichem Urin im Wasser auf.