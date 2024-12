Einige Gäste ihrer diesjährigen «Helene Fischer Show» hatte die Schlagersängerin schon verraten – darunter viele grosse Musikstars unserer Zeit. Mit von der Partie ist aber auch ein Schweizer mit Schnauz, der mit Musik nur am Rande zu tun hat.

1/6 Der Schweizer Influencer Aditotoro kann es kaum fassen: Er wurde in die «Helene Fischer Show» eingeladen. Foto: Tiktok/Aditotoro

Auf einen Blick Florian Silbereisen soll in Helene Fischers Weihnachtsshow auftreten und ein Duett singen

Schweizer Influencer Adrian Vogt als Backstage-Reporter für die Show eingeladen

Die 180-minütige Sendung wird am 25. Dezember 2024 um 20.15 Uhr ausgestrahlt

Das Line-Up der «Helene Fischer Show», die am heutigen Samstag (7.12.) in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichnet wird, ist angeblich um einen ganz besonderen Namen erweitert worden. Wie «Bild» am Freitagabend berichtet, soll auch Florian Silbereisen (43) auf der Bühne der beliebten TV-Show von Helene Fischer (40) stehen. Demnach soll das ehemalige Liebespaar sogar ein gemeinsames Duett performen. Trotz ihrer Trennung 2018 nach zehnjähriger Beziehung sind die beiden Schlagerstars weiterhin eng befreundet, wie sie auf verschiedensten Bühnen regelmässig unter Beweis stellen.

Sollte Silbereisen wirklich in der Weihnachtsshow seiner Ex-Freundin dabei sein, dann aber wohl nur bei der Aufzeichnung vom Samstag. Am Freitagabend befand sich der Moderator und Sänger nämlich noch für das Après-Ski-Event «Mountain Mania» von DJ Ötzi (53) in Hamburg, wie auf Instagram zu sehen ist.

Die «Helene Fischer Show» wird erst am 25. Dezember 2024 um 20.15 Uhr auf ZDF ausgestrahlt, die zwei Aufzeichnungstage werden auch aus Sicherheitsgründen gemacht. Sollte es an einem der beiden Tage zu Pannen oder Patzern kommen, kann im Schnitt auf das jeweils bessere Material zurückgegriffen werden.

Schweizer Beteiligung im Backstagebereich

Helene Fischer lädt aber nicht nur grosse Musikstars in ihre Show ein, auch ein Schweizer Influencer darf Teil ihrer Sendung sein. Adrian Vogt (25) – besser bekannt als Aditotoro – wird als Backstage-Reporter von hinter den Kulissen berichten. Wie er auf seinem Tiktok-Kanal sagt, wurde er von Helenes Social-Media-Team eingeladen und ist schon ganz aus dem Häuschen. «Das ist krass!», sagt er und verspricht: «Ich werde mein Bestes geben.»

Wie es dazu kam? Aditotoro macht aus Jux ein Video, in dem er sagte, dass er gerne bei der Show von Helene Fischer dabei wäre. Daraufhin meldete sich ihr Management beim Influencer und lud ihn ein. «Das Unfassbare ist wahr geworden», lautet seine Reaktion.

Die Liste der Stars der «Helene Fischer Show» ist lang und hochkarätig, wie Fischer selber auf Instagram bekannt gegeben hat. Demnach können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (46), Popstar Alvaro Soler (33) und die Musikerin Ayliva (26) freuen. Die deutsche Zeitung «Bild» weiss noch mehr und berichtet, dass ausserdem Robbie Williams (50), Nino de Angelo (60), Hape Kerkeling (59) und Marianne Rosenberg (69) auftreten werden.

Die «Helene Fischer Show» gibt es seit 2011

Die 180-minütige Show, ein Zusammenschnitt aus beiden Abenden in Düsseldorf, wird am ersten Weihnachtsfeiertag zur Primetime im ZDF zu sehen sein. Die Sendung soll laut Ankündigung ein Programm «voller mitreissender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Highlights» bieten.

2011 flimmerte «Die Helene Fischer Show» zum ersten Mal über die TV-Bildschirme. Pandemie-bedingt musste sie drei Jahre pausieren, bevor sie 2023 zurückkehrte.