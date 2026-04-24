Hecht fordern Löschung von «Mon Amour»-Kopie!

Drei Influencer haben den Song «Mon Amour» von Hecht ohne Rücksprache mit der Band gecovert. Nachdem zuerst alles gut schien, fordern die Schweizer jetzt die Löschung des Songs. Die dreiste Kopie spreche gegen ihre Werte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Band Hecht fordert am Freitag Löschung der deutschen Song-Version

Influencer klauten «Mon Amour» ohne Erlaubnis, veröffentlichten eigene Bearbeitung

Hecht-Sänger kritisiert: Keine Anfrage, 2026 Löschforderung auf Instagram bekanntgegeben War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Jetzt also doch! Am Freitagabend verkündet die Schweizer Band Hecht auf Instagram, dass sie gegen die deutsche Version ihres Songs «Mon Amour» vorgehen möchten. Die Influencer Aditotoro, Marc Eggers und Paul Frege klauten ihren Mundart-Song und machten eine deutsche Version draus. Nach der Erlaubnis fragten sie nicht.

Gegenüber Blick sagte Hecht an den Swiss Music Awards, dass sie zwar gern gefragt worden wären, grundsätzlich aber kein Problem mit dem Song hätten. Jetzt die Wende: Hecht verlangt, dass die Version von allen Plattformen gelöscht wird, wie sie auf Instagram verkünden.

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In einem Video erklärt die Band, dass sie von dem Release nichts gewusst habe. Zwar freue es sie, dass ihr Song so viele Menschen begeistert, doch gleichzeitig betonen sie, dass es bei einer Bearbeitung zwingend notwendig sei, die Erlaubnis der Urheber einzuholen.

«Gegen unsere Werte»

«Sie haben das aber nicht gemacht. Sie haben uns nicht gefragt», sagt Hecht-Sänger Stefan Buck. Das sei «gegen unsere Werte» und nicht akzeptabel. Am Freitagabend fordert die Band deshalb, dass die Ballermann-Version von allen Plattformen entfernt wird.

Hecht hatte zunächst gelassen reagiert und im März sogar einen positiven Kommentar unter einem Instagram-Post der deutschen Version hinterlassen: «Wir lieben es», hiess es dort.

Am Wochenende war auf Mallorca die Ballermann-Eröffnung. Mittendrin: die drei Influencer mit ihrem deutschen «Mon Amour»-Song. Der Hit hätte tatsächlich der Malle-Song 2026 werden können. Jetzt macht die Band den Deutschen einen Strich durch die Rechnung.

Der Schweizer Influencer Aditotoro und seine deutschen Kollegen Marc Eggers und Paul Frege haben noch nicht auf die Bitte von Hecht reagiert.