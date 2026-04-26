Drei Influencer bedienen sich am Song «Mon Amour» von Hecht – ohne die Band zu fragen. Der Song bricht durch die Decke, Hecht fordert die Entfernung der Videos von Social Media. Stattdessen legen Aditotoro, Marc Eggers und Paul Frege nach und posten fröhlich weiter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Influencer covern Hechts Song «Mon Amour» hochdeutsch ohne Erlaubnis

Hecht fordert Löschung, Influencer ignorieren und posten weiter trotz Kritik

Fans empört: «Song ist geklaut», Aditotoro als Schweizer besonders kritisiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Aditotoro (27), Marc Eggers (39) und Paul Frege machten aus dem Mundartsong «Mon Amour» von Hecht eine hochdeutsche Version. Diese wird unter anderem am Ballermann auf Mallorca nun gefeiert.

Aber: Die drei Influencer haben die Luzerner Band nie um Erlaubnis gefragt, ob sie den Hit covern dürfen. Zunächst sagt Hecht gegenüber Blick, dass sie kein Problem damit habe, nicht kontaktiert worden zu sein. Jetzt sieht die Situation plötzlich anders aus: Hecht fordert die Löschung der hochdeutschen Version von sämtlichen Plattformen.

Statt Entfernung wird weitergepostet

In einem Video erklärt die Band, dass sie vom Release nichts gewusst habe. Zwar freue es sie, dass ihr Song so viele Menschen begeistere, doch gleichzeitig betont sie, dass es bei einer Bearbeitung zwingend notwendig sei, die Erlaubnis der Urheber einzuholen.

Und jetzt kommts: Statt dem Wunsch von Hecht nachzukommen, posten die drei Influencer fröhlich weiter. Die bisherigen Videos sind noch online – und es ist sogar ein neues dazugekommen. Auf eine Anfrage von Blick hat das Trio noch nicht reagiert.

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Stattdessen verlinken sie Hecht unter ihrem neuesten Video und schreiben: «Irgendwann mal Auftritt zusammen, Hecht». Im Clip ist zu sehen, wie sie mit einer Menge die hochdeutsche Version von «Mon Amour» singen. Dazu schreiben sie: «Danke für den Song, Hecht! Wir sind sprachlos.»

Die Fans sind über so viel Dreistigkeit fassungslos. «Ihr müsst es von der Plattform nehmen. Ihr habt Hecht nicht gefragt», schreibt ein User unter das Video auf Instagram. Ein anderer findet noch deutlichere Worte: «Wie dreist kann man eigentlich sein? Dieser Song ist geklaut!» Besonders enttäuscht sind viele auch von Aditotoro, der mit bürgerlichem Namen Adrian Vogt heisst, da er selbst Schweizer ist. Viele bezeichnen das Verhalten der drei Influencer als «ehrenlos».