Von Hecht, über Twenty One Pilots bis Nina Chuba: Das Openair St. Gallen präsentiert vom 25. bis 28. Juni 2026 einen gut gemixten Cocktail an überwiegend eingängigen Pop Acts.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Insgesamt werden im kommenden Sommer 45 Acts über die verschiedenen Bühnen im Sittentobel gehen, wie das Openair St. Gallen am Mittwoch mitteilte.

Als Headline-Programmpunkt wird der Auftritt des US-amerikanischen Alternativrock-Duos Twenty One Pilots angekündigt, die nach der coronabedingten Absage 2020 den Weg nun doch nach St. Gallen schaffen werden.

Als weitere Top Acts kündigt das Festival unter anderem den jungen Berliner Popmusiker Zartmann an, dessen Name gewissermassen seine Musik beschreibt, und die Popsängerin Zara Larsson aus Schweden.