Die Swiss Music Awards wurden am Donnerstagabend vergeben. Die Luzerner Band Hecht ging mit vier Auszeichnungen als grosser Gewinner des Abends hervor, dicht gefolgt von US-Star Alex Warren mit drei Preisen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Swiss Music Awards 2026 fanden im Zürcher Hallenstadion statt

Die Band Hecht gewann vier Preise, darunter Best Group und Best Hit

Hecht besitzt nun insgesamt acht Swiss Music Awards seit 2013 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit der Verleihung des Swiss Music Awards 2026 verwandelte sich das Zürcher Hallenstadion am Donnerstagabend in ein wahres Musikaquarium. Beatrice Egli lieferte mit dem Männerchor Heimweh einen Gänsehaut-Auftritt, die Band Hecht schwamm allen davon. Mit gleich vier der begehrten Auszeichnungen sicherte sich die Gruppe die meisten Trophäen des Abends. Sie gewannen in den Kategorien Best Group, Best Live Act, Best Streaming Artist und Best Hit.

«Das Bandleben ist mühsam – man diskutiert unglaublich viel», witzelt Hecht-Frontmann Stefan Buck. Die Freude war der Band aber anzusehen, als sie ihren ersten Preis des Abends entgegennahm. Denn es sollte nicht der letzte Swiss Music Award des Abends für Hecht bleiben. Noch drei weitere Male durften sie auf die Bühne und den begehrten Stein überreicht bekommen.

Das sind die Gewinner der Swiss Music Awards 2026 Best Solo Act National

Trauffer Best Group

Hecht Best Breaking Act

Zoë Më Best Live Act

Hecht SRF 3 Best Talent

Nina Valotti Best Act Romandie

Baby Volcano Best Streaming Artist

Hecht Best Hit

Hecht «Mon Amour» Artist Award

Miss C-Line Most Rising Artist Social Media

Jule X Best Solo Act International

Alex Warren Best Group International

Rosé & Bruno Mars Best Breaking Act International

Alex Warren Best Hit International

Alex Warren Best Solo Act National

Trauffer Best Group

Hecht Best Breaking Act

Zoë Më Best Live Act

Hecht SRF 3 Best Talent

Nina Valotti Best Act Romandie

Baby Volcano Best Streaming Artist

Hecht Best Hit

Hecht «Mon Amour» Artist Award

Miss C-Line Most Rising Artist Social Media

Jule X Best Solo Act International

Alex Warren Best Group International

Rosé & Bruno Mars Best Breaking Act International

Alex Warren Best Hit International

Alex Warren Mehr

Damit haben die Bandmitglieder von Hecht nun acht der Preise in Form von Betonklötzen zu Hause. 2013 wurden sie als Best Talent National, 2017 und 2020 als Best Live Act und 2023 als Beste Gruppe ausgezeichnet. Mit dem 2025 erschienenen Album «Lovers» und ihrer bisher grössten Tour hat die Band neue Massstäbe gesetzt, dieses Jahr spielen sie in den drei grössten Konzerthallen der Schweiz.

Eines der Highlights des Abends war wohl der Doppelauftritt von Bastian Baker und seinem Schützling Soleroy und dem gemeinsamen Hit «Call it». Baschi sorgte wie gewohnt für Lacher, als er verkündete, dass seine Frau im neunten Monat schwanger sei und es jederzeit platzen könnte. «Haltet also alle eure Handys parat!»

Der grösste Karaoke-Live-Chor von der Schweiz stimmte zudem «Alpenrose» an. Und wer war der Chor? Das Publikum natürlich! Das Hallenstadion sang den legendären Song von Polo Hofer – oder zumindest das halbe Hallenstadion. Denn ausgerechnet die Musik-Stars verzichteten an dieser Stelle grösstenteils für einmal aufs Singen.

Im Zürcher Hallenstadion zeigte sich fast alles, was in der Schweizer Musikszene Rang und Namen hatte. Den Startschuss zur Show lieferte Bligg (49), der mit einem siebenminütigen Medley und seinem neuen Song «Galerie» die Stimmung direkt anheizte. Weitere Auftritte gab es vom Deutschen Pop-Star Nico Santos (33), einem gemeinsamen Auftritt vom welschen Rapper Stress (48) mit dem Basler Zian (32), und der Darbietung des Liedes «Altpapier» des Berner Duos Lo & Leduc mit der Luzerner Sängerin To Athena (31).

Bereits zum dritten Mal führten Melanie Winiger (47) und Annina Frey (45) gemeinsam durch die Preisverleihung.