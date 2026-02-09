Die Nominierten für den 19. Swiss Music Award stehen fest – darunter Gölä, Hecht, Jule X und Baby Volcano. Abstimmen kann man ab Montagmittag bis zum 22. Februar. Die Verleihung findet am 19. März im Zürcher Hallenstadion statt.

Die Nominierten der Swiss Music Awards 2026 stehen fest

19. Swiss Music Award findet am 19. März statt.

Abstimmung bis 22. Februar möglich.

Die Swiss Music Awards, die grösste Musikveranstaltung der Schweiz, feiern am 19. März 2026 bereits ihre 19. Ausgabe. Auch in diesem Jahr dürfen sich zahlreiche nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler über eine Nominierung freuen. In verschiedenen Kategorien werden die erfolgreichsten, beliebtesten und vielversprechendsten Acts der Musikszene ausgezeichnet.

Insgesamt werden die Preisträgerinnen und Preisträger in zehn nationalen und vier internationalen Kategorien ausgezeichnet, dazu gibt es zwei Sonderauszeichnungen.

Hier sind die Nominierten im Überblick:

Best Solo Act National: Berner Mundartrocker Gölä, ESC-Star Nemo und Mundart-Popsänger Trauffer

Best Breaking Act: Schweizer Hip-Hop Duo DVW & NAIJA03, Mundart-Pop Band Heimatliebi und Sängerin Zoë Më

Best Talent: Berner Musiker EDB, Pop- und R&B-Sängerin Jamila und Sängerin Nina Valotti

Best Streaming Artist: Pop-Rock-Band Hecht, Rapper Jule X und Sänger Monet192

Artist Award: Sängerin Camilla Sparksss, Neo-Soul Sängerin MISS C-LINE und Schweizer Mundart-Band Troubas Kater

Best Group: Hecht, Heimweh und Megawatt

Best Live Act: Argentinisch singende Trap-Sängerin Baby Volcano, Hecht und Volksmusik-Gruppe Stubete Gäng

Best Act Romandie: Baby Volcano, Sänger Mairo und Maghreb Pop-Sänger Sami Galbi

Best Hit: Hecht – «Mon Amour», Megawatt & Gölä – «Brich mir mis Herz» und Zoë Më – «Voyage»

Most Rising Artist Social Media: EDB, Jule X und Rapperin Lou Kaena

Das sind die Nominierten in den internationalen Kategorien:

Best Solo Act International: Alex Warren, Bad Bunny und Taylor Swift

Best Group International: L2B, Partynextdoor & Drake und ROSÉ & Bruno Mars

Best Breaking Act International: Alex Warren, Beéle und Sombr

Best Hit International: Alex Warren – «Ordinary», HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm «I Adore You» und HUNTR/X: EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI – «Golden»

Das Publikum kann auch in diesem Jahr wieder aktiv mitentscheiden: Das Public Voting startet am Montag, 9. Februar, um 12.00 Uhr und endet am Sonntag, 22. Februar, um 23.59 Uhr.