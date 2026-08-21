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Cinq victimes toujours recherchées
L'immeuble ravagé par les flammes à Thusis avait déjà brûlé il y a 10 ans

Les recherches continuent après le violent incendie d'un immeuble à Thusis (GR), qui a fait huit blessés et cinq disparus. Le bâtiment incendié avait déjà été touché par un incendie il y a dix ans.
Publié: il y a 11 minutes
Les secours démolissent le toit, afin que les enquêteurs puissent pénétrer dans le bâtiment.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un violent incendie a fait huit blessés dans la nuit de jeudi à vendredi à Thusis (GR). Cinq personnes sont toujours portées disparues vendredi à la mi-journée. La commune a mis à disposition des hébergements pour les personnes touchées.

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L'incendie a ravagé une maison de trois étages située à la périphérie du village. Au rez-de-chaussée se trouve un restaurant et aux étages supérieurs de petits studios. Ceux-ci sont principalement occupés par des personnes seules de différentes nationalités, a expliqué une porte-parole de la police cantonale des Grisons à Keystone-ATS.

Selon les premières informations, le feu s'est déclaré peu après minuit au deuxième étage. Quatorze personnes ont pu se mettre en sécurité. Huit d'entre elles ont été blessées, dont deux grièvement. Elles ont été transportées vers les hôpitaux de Coire, Thusis, Ilanz et Zurich.

Un incendie s’était déjà déclaré dans ce quartier il y a dix ans. Le même bâtiment avait été touché, mais uniquement sa partie arrière. A l'époque, personne n'avait été blessé, selon la porte-parole de la police.

Inquiétude pour les disparus

Vendredi matin, l'inquiétude concernait les cinq personnes portées disparues. Leurs proches attendaient sur place des nouvelles. De nombreux curieux et journalistes étaient également présents.

La cage d'escalier s'est effondrée et les secours démolissent désormais le toit couche par couche afin que les enquêteurs puissent y pénétrer et rechercher des indices. Si des restes humains étaient découverts, il faudrait d'abord prélever des échantillons d'ADN, puis les comparer. Les recherches pourraient donc encore durer plusieurs jours, a précisé la porte-parole de la police.

La cause de l'incendie reste encore inconnue. Un lien avec les orages de la nuit précédente semble toutefois peu probable. Une centaine de membres des services d'intervention ont travaillé toute la nuit. Une petite partie d'entre eux était encore présents sur place vendredi à la mi-journée.

Le bâtiment sécurisé

Alors que les dernières opérations d'extinction étaient encore en cours vendredi matin, les équipes d'intervention avaient déjà commencé à sécuriser le bâtiment. Celui-ci restera sous surveillance jusqu'à ce que la cause de l'incendie soit définitivement établie et que l'on connaisse avec certitude le sort des personnes portées disparues.

Des représentants de l’Office cantonal de la nature et de l’environnement ainsi qu’un garde-pêche se sont aussi rendus sur place pour constater l’état des lieux. Le bâtiment est situé près d’une rivière. Selon la porte-parole, l’eau utilisée pour éteindre le feu s’y est déversée. Les représentants des autorités ont procédé à un état des lieux et effectueront de nouvelles mesures ultérieurement.

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