Onze personnes ont été blessées dans l'incendie d'un appartement à Schaffhouse jeudi soir. Neuf ont été hospitalisées, dont une policière. Le feu, qui aurait pris dans une cuisine, a été maîtrisé.

Onze personnes blessées dans un violent incendie à Schaffhouse

Onze personnes blessées dans un violent incendie à Schaffhouse

ATS Agence télégraphique suisse

Onze personnes ont été blessées lors d'un incendie dans un appartement à Schaffhouse, tard dans la soirée de jeudi. Neuf d'entre elles ont dû être transportées à l'hôpital, a indiqué la police de Schaffhouse. Parmi les blessés figure également une policière de la police de Schaffhouse, a indiqué la police dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

Aucune information n'est encore disponible concernant la gravité des blessures des onze personnes, a déclaré un porte-parole de la police de Schaffhouse à l'agence de presse Keystone-ATS. Les premiers signalements concernant l'incendie survenu dans le quartier du Riet, à Schaffhouse, ont été reçus peu avant 22h30, précise le communiqué. A l'arrivée des secours, l'appartement concerné était déjà entièrement en feu.

Selon le communiqué, plusieurs personnes ont été évacuées de l'immeuble. Après deux heures, la plupart des habitants ont pu regagner leur domicile. Les pompiers ont empêché le feu de se propager à d'autres appartements.

D'après les premières constatations, l'incendie s'est déclaré dans la cuisine de l'appartement concerné. La cause exacte de l'incendie fait actuellement l'objet d'une enquête.