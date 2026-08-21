Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de plusieurs étages de Thusis (GR). Les flammes et d'épais nuages de fumée étaient visibles de loin.

Cinq personnes sont portées disparues après un violent incendie dans les Grisons

Cinq personnes sont portées disparues après un violent incendie dans les Grisons

ATS Agence télégraphique suisse

Cinq personnes sont portées disparues à la suite d'un violent incendie qui s'est déclaré dans un restaurant comprenant des appartements à Thusis (GR). Huit personnes ont été blessées, dont deux grièvement, a annoncé vendredi matin la police grisonne.

Au total, 14 personnes ont pu quitter le bâtiment en feu, selon la police. Les blessés ont reçu des soins d'urgence prodigués par les équipes des services de secours de Mittelbünden, Coire, Schiers et Surselva, ainsi que par un équipage de la Rega, avant d'être transportés vers les hôpitaux de Coire, Thusis, Ilanz et Zurich.

La police a été alertée de l'incendie peu après minuit. Près de 100 pompiers des casernes de Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems Chemie et Albula ont participé aux opérations d’extinction, qui se poursuivaient encore vendredi matin. D’après les premières constatations, l’incendie s’est déclaré au deuxième étage du bâtiment.

La cage d'escalier s'étant effondrée, il a fallu ouvrir le toit à l'aide d'une grue. L'équipe Careteam Grischun, composée de quatre personnes, est intervenue pour prendre en charge les personnes touchées, leurs proches et les équipes d'intervention.







