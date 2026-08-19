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Aucune information sur la nationalité des victimes
Un incendie meurtrier dans un hôtel de Calcutta fait au moins neuf morts

Un incendie dans un hôtel de Calcutta a fait au moins neuf morts, dont un enfant, et plusieurs blessés. Le feu, qui pourrait avoir été provoqué par l'explosion d'un climatiseur, a piégé des victimes dans l'établissement.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 18 minutes
«Une épaisse fumée a enveloppé l'hôtel», a rapporté à l'AFP le directeur des sapeurs-pompiers. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

L'incendie d'un hôtel de Calcutta, dans l'est de l'Inde, a fait au moins neuf morts et plusieurs blessés mercredi, a annoncé à l'AFP un responsable des pompiers. «Neuf personnes ont été tuées, dont un enfant, dans l'incendie qui s'est déclaré tôt mercredi», a rapporté à l'AFP le directeur des sapeurs-pompiers, Anuj Sharma.

«Une épaisse fumée a enveloppé l'hôtel. Certaines victimes ont été retrouvées dans les salles de bains de l'établissement», a-t-il ajouté. Selon de premières informations, le feu pourrait avoir été déclenché par l'explosion d'un climatiseur à l'intérieur de cet hôtel bon marché de Calcutta, la capitale de l'Etat du Bengale-Occidental.

Six hommes, deux femmes et un enfant ont été secourus et transportés à l'hôpital, a précisé Anuj Sharma. Santosh Pathak, membre du parti au pouvoir dans cet Etat, a indiqué que certaines victimes seraient des ressortissants bangladais venus à Calcutta pour y être soignés. «Nous essayons de confirmer la nationalité des victimes» a-t-il déclaré à la presse.

Au total, 60 clients se trouvaient dans l'hôtel au moment où le feu s'est déclaré. Les incendies de bâtiments sont fréquents en Inde en raison du manque d'équipement de lutte contre le feu et du non-respect habituel des règles de sécurité. Lundi, huit pèlerins sont morts dans l'incendie d'un hôtel de la ville de Tarapith, au Bengale-Occidental, qui abrite un temple populaire dédié au dieu Shiva.

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