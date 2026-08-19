Un Syrien vivant au Canada collectait des dons en ligne pour des personnes dans le besoin. Selon des documents du FBI, l’argent aurait en réalité servi à financer l’Etat islamique, jusqu’en Suisse.

Des dons pour des enfants affamés… qui finissent dans les caisses de l’EI

Des dons pour des enfants affamés… qui finissent dans les caisses de l’EI

Simone Steiner

Un Syrien de 24 ans collecte des dons sur TikTok pour venir en aide à un enfant affamé. Sur Telegram, il a également lancé un appel aux dons pour financer une opération chirurgicale urgente de l’abdomen. Mais selon des documents du FBI, le service fédéral américain de police, l’argent ne serait pas destiné aux personnes dans le besoin. Il finirait entre les mains de l’organisation terroriste Etat islamique (EI), rapporte la SRF.

Ce Syrien, qui vit au Canada, ne se serait pas contenté de collecter de l’argent pour l’EI sur les réseaux sociaux. Il aurait également reçu plusieurs virements via PayPal de la part de sympathisants de l’organisation terroriste. Certains de ces donateurs auraient ensuite planifié des attentats. Le FBI soupçonne l’existence d’un réseau mondial destiné à financer l’EI.

Parmi les donateurs figure notamment l’auteur de l’attentat perpétré lors de la Christopher Street Day (CSD) à Berlin. Le 25 juillet, cet homme de 21 ans a foncé en voiture dans la foule, tuant une femme et faisant 31 blessés. Le 25 mars 2025, il avait versé 30 dollars (24 francs) au Syrien vivant au Canada.

Des liens avec la Suisse

Le collecteur de dons aurait également reçu de l’argent depuis la Suisse, plus précisément depuis le canton d’Argovie. Un homme de 19 ans, double national suisse et turc, aurait effectué six transactions via PayPal entre janvier et mars 2025. Au total, il aurait versé 569 dollars (461 francs).

La semaine dernière, cet homme a comparu devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Il était soupçonné d’avoir planifié une attaque au couteau au nom de l’Etat islamique. Le tribunal l’a condamné pour préparation de meurtre, soutien à une organisation terroriste et diffusion de propagande.

En revanche, il a été acquitté du chef d’accusation de financement du terrorisme. Pour le Ministère public de la Confédération, les versements constituaient clairement un soutien financier à une organisation terroriste. Mais le tribunal a estimé qu’il n’avait pas été possible de prouver que l’accusé avait consciemment voulu soutenir l’EI avec cet argent.

Le terrorisme financé par les dons

Interrogé par la SRF, le Ministère public de la Confédération constate une hausse des cas présumés de financement du terrorisme par le biais de dons. Les sommes concernées peuvent être très modestes, mais aussi atteindre des montants plus importants.

L’Office européen de police (Europol) fait un constat similaire. Outre les escroqueries et les revenus issus du trafic de drogue, les organisations djihadistes se financeraient également grâce aux dons et au financement participatif. Des collectes présentées comme de l’aide humanitaire seraient notamment organisées au sein de la communauté musulmane. Derrière ces appels aux dons, les fonds pourraient ensuite être détournés au profit d’organisations terroristes.