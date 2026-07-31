La police britannique accuse un homme, détenu depuis juillet 2025 à Chypre, d'espionnage pour l'Iran. Il aurait transmis des informations sur la base militaire d'Akrotiri aux Gardiens de la Révolution.

Un Britannique inculpé pour l'espionnage d'une base militaire au profit de l'Iran

Un Britannique inculpé pour l'espionnage d'une base militaire au profit de l'Iran

En faveur des Gardiens de la Révolution

Un homme à la double nationalité britannique et azerbaïdjanaise a été arrêté à Chypre et inculpé par le parquet britannique, accusé d'avoir espionné au profit de l'Iran une base militaire locale de la Royal Air Force, a annoncé vendredi la police au Royaume-Uni.

Rashad Sultanov a été arrêté le 17 juillet par les autorités chypriotes dans le cadre d'une enquête dirigée par la police antiterroriste de Londres, en lien avec des incidents qui se sont produits à la base britannique d'Akrotiri entre le 11 mai 2025 et le 22 juin 2025, a indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué.

Cet homme de 44 ans est accusé «d'avoir mené une surveillance hostile de la base (...) et d'avoir partagé des informations avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, un service de renseignement étranger», a détaillé la police. Une procédure d'extradition a été lancée par le Royaume-Uni.

Repéré en raison d'un comportement suspect

En juin 2025, la police chypriote avait annoncé l'arrestation d'un homme soupçonné d'«espionnage» et de «terrorisme» et des médias locaux avaient affirmé qu'il était d'origine azerbaïdjanaise et avait été repéré en raison d'un comportement suspect près de la base britannique d'Akrotiri, dans le sud du pays.

Le Foreign Office avait alors indiqué à l'AFP que l'homme était de nationalité britannique. Contactée, la Metropolitan Police n'a pas confirmé dans l'immédiat qu'il s'agissait du même homme.

En juin 2025, Chypre avait servi de lieu de transit pour les ressortissants de pays tiers fuyant le Moyen-Orient durant la guerre des Douze Jours entre Israël et l'Iran, ainsi que pour les Israéliens cherchant au même moment à rentrer chez eux après avoir été bloqués à l'étranger.

En mars dernier, la base militaire d'Akrotiri a été ciblée par des drones de fabrication iranienne, au début du conflit en cours au Moyen-Orient, déclenché par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.