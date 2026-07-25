Une stagiaire de l'Otan, ressortissante canadienne d'origine chinoise, a été arrêtée en Belgique. Elle est soupçonnée d'espionnage au profit d'un pays tiers et de participation à une organisation criminelle.

Une stagiaire de l'Otan arrêtée en Belgique pour espionnage présumé

Une stagiaire de l'Otan arrêtée en Belgique pour espionnage présumé

AFP Agence France-Presse

Une ressortissante canadienne d'origine chinoise, stagiaire à l'Otan, a été arrêtée jeudi par la police judiciaire fédérale belge pour des soupçons d'«espionnage au profit d'un pays tiers», a annoncé samedi le parquet fédéral belge. La stagiaire travaillait au quartier général stratégique des Puissances Alliées en Europe de l'Otan (SHAPE), à Mons.

«Elle est suspectée de faits d'espionnage au profit d'un pays tiers et de participation à une organisation criminelle», a indiqué le parquet fédéral dans un communiqué. «La suspecte avait attiré l'attention des services de sécurité du SHAPE, qui ont dénoncé les faits au Service Général du Renseignement et de Sécurité (SGRS)», a poursuivi le parquet, sans autres précisions sur la nature des faits.

Mandat d'arrêt

Après s'être saisi du dossier, le parquet a confié l'enquête à la police judiciaire fédérale de Charleroi, qui a effectué jeudi des perquisitions au domicile de la suspecte, ainsi que sur son lieu de travail. La juge d'instruction a par la suite placé vendredi la suspecte sous mandat d'arrêt.