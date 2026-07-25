A la suite d'un grave incident, le Christopher Street Day (CSD) de Berlin a été interrompu. Plusieurs personnes ont été blessées.

Une voiture fonce dans la foule en marge de la gay pride à Berlin

Une voiture fonce dans la foule en marge de la gay pride à Berlin

AFP Agence France-Presse et Gabriel Knupfer

Plusieurs personnes ont été blessées, probablement percutées par une voiture, dans le parc Tiergarten de Berlin, où s'achevait samedi soir la gay pride, a indiqué la police de la capitale allemande.

«On présume qu'un véhicule a pénétré dans le parc Tiergarten, a percuté plusieurs personnes et les a blessées. Les blessés sont actuellement pris en charge par les services de secours. Nous recherchons activement des personnes soupçonnées d'être impliquées dans les faits», a déclaré la police sur WhatsApp.

«Rentrez chez vous s'il vous plaît»

La fin des festivités est annulée, la police demandant aux participants de «ne pas traverser» le parc par les bois mais d'emprunter uniquement les rues. «Rentrez chez vous, s'il vous plaît», ont demandé les organisateurs sur Instagram.

Plus tôt dans la journée, des centaines de milliers de personnes avaient participé à la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne. La fin du défilé se faisait sur la rue du 17-Juin, une longue artère qui traverse le Tiergarten jusqu'à la Porte de Brandebourg où des concerts se sont tenus depuis vendredi.