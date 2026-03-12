Un jeune homme de 18 ans, domicilié dans le canton d'Argovie, est accusé d'avoir planifié un attentat au couteau au nom de l'organisation terroriste Etat islamique (EI), interdite en Suisse. Le Ministère public de la Confédération l'a maintenant mis en accusation.

Un jeune Suisse de 18 ans accusé de planifier un attentat au nom de l'EI

ATS Agence télégraphique suisse

Un jeune homme de 18 ans, domicilié dans le canton d'Argovie, est accusé d'avoir planifié un attentat au couteau en faveur de l'organisation terroriste État islamique (EI), désormais interdite en Suisse. Le Ministère public de la Confédération l'a formellement mis en accusation.

En juin dernier, l'Office fédéral de la police (fedpol) avait adressé une dénonciation pénale auprès du MPC contre le prévenu sur la base d'indices laissant supposer qu'il pourrait planifier un attentat terroriste, indique jeudi le MPC dans un communiqué. Sur l'ordre de ce dernier, le jeune homme a pu être immédiatement arrêté par fedpol, avec le soutien de la police cantonale d'Argovie.

A l'issue de l'enquête, le MPC reproche à l'accusé d'avoir planifié, à partir du début de l'année 2025 environ, un attentat terroriste au nom de l’EI. Par la suite, le plan se serait concrétisé sous la forme d’un projet d’attaque au couteau contre des victimes choisies au hasard.