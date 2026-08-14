Des militants israéliens ont tenté vendredi de livrer des vivres à des Palestiniens assiégés par des colons. L'armée israélienne a inspecté les provisions avant leur transfert.

Des militants israéliens tentent d'apporter des vivres à des Palestiniens assiégés

Des militants israéliens tentent d'apporter des vivres à des Palestiniens assiégés

AFP Agence France-Presse

Des militants israéliens ont tenté vendredi de faire parvenir des vivres à des Palestiniens soumis depuis près d'une semaine au siège de colons de leurs maisons dans le nord de la Cisjordanie occupée. Depuis dimanche, des dizaines de colons israéliens bloquent l'accès à des maisons dans le village de Qusra.

Des habitants disent être coupés de ce fait de tout approvisionnement en vivres. Une journaliste de l'AFP a rapporté avoir vu des colons sur place tôt vendredi matin, mais ceux-ci semblaient s'être dispersés des environs immédiats plus tard dans la matinée.

Des militants apportent des vivres

Selon la journaliste, des dizaines de militants de gauche israéliens ont marché vers les maisons assiégées, brandissant un drapeau palestinien, des pancartes réclamant «Justice pour tous» et des provisions pour les familles. Des boissons et de la nourriture ont été déposées devant l'une des maisons, où étaient positionnées des forces israéliennes lourdement armées.

L'armée a indiqué qu'elle allait inspecter les vivres avant qu'elles puissent parvenir aux habitants de la maison, qui observaient la scène depuis le balcon. On ne sait pas dans l'immédiat si les Palestiniens avaient pu les récupérer.

Plus tôt, toujours selon la journaliste de l'AFP, les colons avaient érigé une nouvelle tente près de l'une des maisons dont l'accès était bloqué, provoquant l'arrivée de deux véhicules militaires sur place. Plus tard dans la matinée, la tente a été démontée et les colons n'étaient plus visibles sur le site.

Une phrase cruciale

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a annoncé vendredi avoir chargé l'armée de préparer un plan visant à transférer l'ensemble des compétences de maintien de l'ordre concernant les colons de Cisjordanie à la police israélienne. Actuellement, la Cisjordanie étant un territoire occupé, ces compétences sont aux mains de l'armée.

«Le rôle de Tsahal (l'armée, ndlr) est de combattre le terrorisme palestinien et de se concentrer sur la défense des frontières et des communautés face aux menaces. Toute la compétence en matière d'application des lois civiles et de maintien de l'ordre public sera transférée à la police», indique le cabinet du ministre dans un communiqué.

Si cette mesure devait être mise en œuvre, elle constituerait une nouvelle étape vers l'annexion par Israël de ce territoire palestinien occupé depuis 1967. Cependant, selon les médias israéliens, elle est peu susceptible d'être adoptée avant les élections législatives prévues le 27 octobre, qui s'annoncent serrées selon les sondages.

Appels à l'annexion de la Cisjordanie

La mission de l'armée n'est pas de «courir après des jeunes sur des collines», a ajouté Isaël Katz, apparemment en référence aux colons assiégeant Qusra. Plusieurs ministres du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu appellent ouvertement à l'annexion de tout ou une partie de la Cisjordanie.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, de longue date fervent soutien des colons, avait déclaré jeudi, dans une déclaration inhabituelle, qu'il n'y avait «aucune excuse à un tel comportement de voyous», en parlant du siège par les colons des maisons de Palestiniens, dont l'une appartient à un homme également détenteur de la citoyenneté américaine.