DE
FR

«Il adorait le football»
Un adolescent palestinien meurt après une attaque de colons

Un adolescent palestinien de 17 ans, joueur de football, est mort samedi après avoir été blessé par des tirs lors d'une attaque de colons israéliens en Cisjordanie, selon sa famille et des responsables.
Publié: il y a 10 minutes
Un proche pleure Fadi al-Naasan lors de ses funérailles dans le village d'Al-Mughayyir, en Cisjordanie occupée, le 18 juillet 2026.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un adolescent palestinien, joueur dans l'équipe nationale de football en catégorie jeunes, est mort samedi, plusieurs jours après avoir été blessé lors d'une attaque de colons israéliens en Cisjordanie occupée, selon sa famille et des responsables.

Fadi Hamdallah al-Nassan, 17 ans, qui jouait dans le club d'Al-Mughayyir, a succombé samedi matin à ses blessures, selon l'Association de football de Palestine, et a été enterré dans l'après-midi dans son village.

L'association a accusé l'armée israélienne d'avoir tiré sur l'adolescent lors d'une attaque de colons contre la localité, affirmant qu'il avait été «touché à une cuisse par une balle explosive» et avait dû subir une amputation, avant de mourir des suites de ses blessures. Sollicitée par l'AFP pour un commentaire, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat.

Des dizaines de personnes vêtues de noir ont conduit la dépouille du jeune homme de l'hôpital Palestine à Ramallah jusqu'à son village, selon une vidéo de l'AFP. «Il adorait le football. Lorsque les colons ont attaqué, il a entendu les cris de filles et de femmes (...) il s'est rendu sur place et il a été tué», a raconté à l'AFP son père, Hamdallah Al-Nassan.

Trois autres personnes blessées

L'agence officielle palestinienne Wafa a donné les mêmes détails sur les circonstances des tirs, ajoutant que deux autres habitants du village avaient été touchés par des balles caoutchoutées tirées par des soldats israéliens, et un garçon de dix ans frappé à la tête par une grenade assourdissante. Depuis le début de la guerre de Gaza, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie, qu'Israël occupe depuis 1967.

A lire aussi
«A nous pour toujours!» Des colons israéliens marchent pour un retour à Gaza
Avec le soutien de ministres
«A nous pour toujours!» Des colons israéliens marchent pour un retour à Gaza
Les colons israéliens battent des «records» de violence
L'ONU s'inquiète
Les colons israéliens battent des «records» de violence

Au moins 1.088 Palestiniens de ce territoire, combattants mais aussi civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP basé sur les données du ministère palestinien de la Santé. Dans le même temps, selon les chiffres officiels israéliens, au moins 46 Israéliens, soldats et civils, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus