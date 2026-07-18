Un adolescent palestinien de 17 ans, joueur de football, est mort samedi après avoir été blessé par des tirs lors d'une attaque de colons israéliens en Cisjordanie, selon sa famille et des responsables.

Un adolescent palestinien meurt après une attaque de colons

Un adolescent palestinien meurt après une attaque de colons

AFP Agence France-Presse

Un adolescent palestinien, joueur dans l'équipe nationale de football en catégorie jeunes, est mort samedi, plusieurs jours après avoir été blessé lors d'une attaque de colons israéliens en Cisjordanie occupée, selon sa famille et des responsables.

Fadi Hamdallah al-Nassan, 17 ans, qui jouait dans le club d'Al-Mughayyir, a succombé samedi matin à ses blessures, selon l'Association de football de Palestine, et a été enterré dans l'après-midi dans son village.

L'association a accusé l'armée israélienne d'avoir tiré sur l'adolescent lors d'une attaque de colons contre la localité, affirmant qu'il avait été «touché à une cuisse par une balle explosive» et avait dû subir une amputation, avant de mourir des suites de ses blessures. Sollicitée par l'AFP pour un commentaire, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat.

Des dizaines de personnes vêtues de noir ont conduit la dépouille du jeune homme de l'hôpital Palestine à Ramallah jusqu'à son village, selon une vidéo de l'AFP. «Il adorait le football. Lorsque les colons ont attaqué, il a entendu les cris de filles et de femmes (...) il s'est rendu sur place et il a été tué», a raconté à l'AFP son père, Hamdallah Al-Nassan.

Trois autres personnes blessées

L'agence officielle palestinienne Wafa a donné les mêmes détails sur les circonstances des tirs, ajoutant que deux autres habitants du village avaient été touchés par des balles caoutchoutées tirées par des soldats israéliens, et un garçon de dix ans frappé à la tête par une grenade assourdissante. Depuis le début de la guerre de Gaza, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie, qu'Israël occupe depuis 1967.

Au moins 1.088 Palestiniens de ce territoire, combattants mais aussi civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP basé sur les données du ministère palestinien de la Santé. Dans le même temps, selon les chiffres officiels israéliens, au moins 46 Israéliens, soldats et civils, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes.



