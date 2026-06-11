Les violences des colons israéliens en Cisjordanie s'intensifient. L'ONU recense six attaques quotidiennes en 2026, causant des blessés, des destructions et des milliers de déplacés.

Les colons israéliens battent des «records» de violence

Les colons israéliens battent des «records» de violence

AFP Agence France-Presse

Les violences des colons israéliens en Cisjordanie occupée atteignent un rythme «record» avec une moyenne par jour de six attaques entraînant victimes ou dommages, a déploré l'ONU jeudi.

Selon les chiffres du Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (Ocha), «le nombre d'attaques de colons ayant causé des victimes ou endommagé des biens cette année en Cisjordanie a désormais dépassé les 1000», affectant «plus de 230 communautés» sur l'ensemble du territoire, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, devant la presse.

«La semaine dernière seulement, les attaques de colons ont blessé plus de 30 Palestiniens et provoqué des dommages étendus à des biens, des infrastructures et des moyens de subsistance», a-t-il noté. «Le rythme actuel des attaques de colons faisant des victimes ou des dommages aux biens, avec une moyenne de six par jour, est le plus élevé jamais enregistré sur une année», a-t-il souligné.

Des colonies jugées illégales

«Plus de 2200 Palestiniens ont été déplacés cette année par les violences des colons et d'autres restrictions d'accès, et des centaines d'autres ont été déplacés en raison de la démolition de leur domicile par les autorités israéliennes», a-t-il d'autre part indiqué.

Plus de 500'000 Israéliens vivent en Cisjordanie (hormis Jérusalem-Est annexée par Israël), dans des colonies jugées illégales par les Nations unies au regard du droit international, au milieu de trois millions de Palestiniens.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Les violences liées au conflit israélo-palestinien ont explosé dans ce territoire en marge de la guerre de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.







