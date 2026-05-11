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Violences contre les Palestiniens en Cisjordanie
L'UE devrait s'accorder sur une sanction contre les colons israéliens extrémistes

Ce lundi, une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE devrait déboucher sur un accord pour sanctionner les colons israéliens extrémistes. Ces mesures étaient bloquées depuis des mois par un veto de la Hongrie de Orban.
Publié: il y a 45 minutes
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«Je m'attends à un accord politique sur les sanctions visant les colons violents, j'espère que nous y parviendrons», a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'Union européenne devrait parvenir à se mettre d'accord lundi pour sanctionner les colons extrémistes israéliens coupables de violences contre les Palestiniens en Cisjordanie, a affirmé la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

«Je m'attends à un accord politique sur les sanctions visant les colons violents, j'espère que nous y parviendrons», a-t-elle déclaré avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles.

Ces sanctions étaient bloquées depuis des mois par un veto de la Hongrie de Viktor Orban. Mais, depuis la victoire de Peter Magyar aux élections législatives du 12 avril, l'UE espère désormais que la voie est dégagée en vue d'un accord sur ces sanctions, qui prévoient un gel des avoirs dans l'Union européenne et une interdiction d'entrer dans l'UE.

Au moins 1069 Palestiniens tués depuis mai

Des sanctions contre des responsables du mouvement palestinien Hamas, également bloquées en raison du veto hongrois sur les colons extrémistes, devraient également être adoptées.

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Sept colons extrémistes, ou leur organisation, sont concernés par ces sanctions ainsi que 12 responsables du Hamas et l'organisation elle-même. Territoire palestinien miné par des violences quotidiennes, la Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967.

Début mai, au moins 1069 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le début de la guerre de Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne.

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