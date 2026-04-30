DE
FR

Levée des restrictions
30 médias internationaux réclament à Israël l'accès à Gaza

De grands médias internationaux réclament le libre accès à Gaza: depuis plus de 930 jours, Israël refuse l’entrée aux journalistes étrangers. Une lettre ouverte de protestation signée par 30 organisations médiatiques demande la levée de ces restrictions.
Publié: 16:54 heures
De grands médias internationaux réclament le libre accès à Gaza. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Middle East Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des dirigeants d'une trentaine de médias internationaux de premier plan ont réclamé dans une lettre ouverte commune à Israël un libre accès à la bande de Gaza, verrouillée aux journalistes étrangers depuis le début de la guerre contre le Hamas il y a plus de deux ans. La lettre est notamment signée par des dirigeants de la BBC, de CNN, du New York Times, du Washington Post, du Guardian, El Pais, Le Monde, ainsi que des agences de presse AP, Reuters, et l'AFP.

«Dans chaque conflit, les journalistes sont limités dans leur accès au terrain de guerre. Mais c'est différent à Gaza. Depuis plus de 930 jours, Israël interdit aux reporters d'entrer indépendamment dans le territoire», est-il écrit dans cette lettre, demandant une levée «immédiate» des restrictions.

Les journalistes étrangers et leurs représentants la réclament régulièrement depuis le début de la guerre dévastatrice à Gaza, déclenchée par l'attaque du 7 octobre 2023 lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.

L'association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a ainsi porté l'affaire devant la justice israélienne, sans succès pour l'instant. Seules quelques dizaines de journalistes ont été autorisés à se rendre ponctuellement dans le territoire, sous escorte des forces armées israéliennes, et avec des restrictions ne permettant pas un travail journalistique indépendant.

Sur les épaules des journalistes palestiniens

Les autorités israéliennes mettent en avant des raisons de sécurité, même depuis l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu en octobre.

A lire aussi
Israël veut la faire taire, mais elle résiste à Genève
Francesca Albanese à l'ONU
Israël veut la faire taire, mais elle résiste à Genève
Une journaliste de Blick témoigne de sa nuit de détention au Caire
Marche vers Gaza
Une journaliste de Blick témoigne de sa nuit de détention au Caire

A cause de l'interdiction en vigueur, la couverture de la guerre et de ses conséquences «repose presque entièrement sur nos collègues palestiniens» qui «ont travaillé dans des conditions extrêmes - faim, déplacements, perte d'êtres chers, restrictions continues et attaques meurtrières. Ils ne devraient pas porter ce fardeau seuls, et devraient être protégés», écrivent aussi les signataires. Selon le Comité de Protection des Journalistes (CPJ), plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus