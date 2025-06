Marche vers Gaza Une journaliste de Blick témoigne de sa nuit de détention au Caire

Le 12 juin, plus de 350 Suisses ont rejoint le Caire pour participer à la Global March to Gaza. De son côté, Blick avait envoyé deux journalistes et un photographe pour couvrir cette mobilisation internationale. Mais sur place, la situation a rapidement dégénéré.

