Un chauffage au sol de 35 ans ou plus risque de ne plus chauffer le sol en raison d’une éventuelle fragilisation des tuyaux, mais aussi d’entraîner de graves dommages. Un expert nous donne ses conseils.

Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol

Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Vieux chauffages au sol: gare aux problèmes. Une analyse est recommandée

Les tubes fragilisés peuvent causer une mauvaise répartition de la chaleur et des dégâts d'eau

L’analyse de l’état dure environ deux heures pour une maison individuelle Ce résumé vous a-t-il été utile? Oui Non Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Article rémunéré, présenté par Naef Group.

Une maison où il fait bien chaud, c’est ce que nous attendons d’un chauffage au sol. Mais avec le temps, des problèmes peuvent survenir, en particulier avec les modèles relativement anciens. «Cela peut aller jusqu’à un sol complètement froid», explique Romeo Geissberger, responsable du service Assainissement du chauffage au sol chez Naef Group.

Cet expert connaît sur le bout des doigts les difficultés que peuvent présenter les modèles relativement anciens. «Le principal problème est que les anciens tuyaux risquent de se fragiliser et de perdre leur étanchéité. Cela concerne en particulier les modèles en plastique qui ont été posés entre 1970 et 1990.»

Attendre peut entraîner des problèmes

«Beaucoup de gens qui possèdent ce type de plancher chauffant attendraient trop longtemps avant d’entreprendre quelque chose», poursuit Romeo Geissberger. L’explication? «Le chauffage au sol est dissimulé dans le sol, si bien que l’état des tuyaux n’est pas visible. On ne sait donc pas si les tuyaux se sont déjà beaucoup altérés.»

En outre, des problèmes tels que la répartition inégale de la chaleur, le remplissage de l’eau ou les difficultés de réglage seraient considérés comme une usure normale. Une hypothèse erronée qui, en raison d’une fragilisation croissante et d’un encrassement de plus en plus important, peut parfois entraîner de graves problèmes, voire un dégât des eaux.

C’est pour cette raison qu’il est important d’effectuer un diagnostic précoce de l’état, comme l’explique cet expert. Ce diagnostic comprend une inspection approfondie sur place ainsi qu’une analyse de l’eau. Il s’agit d’un contrôle standardisé au cours duquel des spécialistes prélèvent plusieurs valeurs importantes dans l’eau de chauffage et les contrôlent conformément aux valeurs normalisées en vigueur. «Pour une maison individuelle, l’analyse dure environ deux heures. Ensuite, les spécialistes recommandent des mesures.», poursuit l’expert.

Faites analyser votre chauffage au sol Votre chauffage au sol a plus de 35 ans? Dans ce cas, nous vous recommandons d’effectuer un diagnostic complet de son état. En tant que lectrice ou lecteur de Blick, vous pouvez en bénéficier au prix spécial de 280 francs au lieu de 380 francs. Selon les situations, nous recommandons également un assainissement avec le HAT-System, notre procédé intelligent d’assainissement de l’intérieur des conduites qui rend les chauffages au sol en plastique étanches à l’oxygène conformément à la norme DIN 4726. Nous vous accordons en outre une garantie de 20 ans sur l'assainissement avec ce système. N’hésitez pas à nous appeler au 024 466 15 90. Naef Group – 40 ans d’expertise dans l’assainissement des conduites. Votre chauffage au sol a plus de 35 ans? Dans ce cas, nous vous recommandons d’effectuer un diagnostic complet de son état. En tant que lectrice ou lecteur de Blick, vous pouvez en bénéficier au prix spécial de 280 francs au lieu de 380 francs. Selon les situations, nous recommandons également un assainissement avec le HAT-System, notre procédé intelligent d’assainissement de l’intérieur des conduites qui rend les chauffages au sol en plastique étanches à l’oxygène conformément à la norme DIN 4726. Nous vous accordons en outre une garantie de 20 ans sur l'assainissement avec ce système. N’hésitez pas à nous appeler au 024 466 15 90. Naef Group – 40 ans d’expertise dans l’assainissement des conduites. Réserver une analyse

Un A ssainissement qui n’est pas toujours possible

Dans le meilleur des cas, il s’agit d’un assainissement avec le HAT-System. Le procédé repose sur un revêtement intérieur étanche à l’oxygène (conformément à la norme DIN 4726) qui agit alors comme une gaine de protection contre une fragilisation ultérieure.

Toutefois, un assainissement n’est pas toujours faisable, comme l’explique Romeo Geissberger. Notamment lorsque les tuyaux sont déjà trop fragilisés, car on a attendu trop longtemps. «Une fois que des fissures et des fuites se sont produites, un assainissement intérieure n’est plus possible», explique-t-il. «Dans de tels cas, il n’y a pas d’autre solution que de passer par un chantier.»

Autrement dit, il faut alors installer un nouveau chauffage au sol. Là encore, Naef Group propose une alternative à la solution traditionnelle. Cela se fait à l’aide d’une technique de fraisage spéciale qui permet d’intégrer la nouvelle distribution de chaleur directement dans la chape existante. Et Romeo Geissberger d’ajouter: «L’ancien chauffage au sol est mis hors service et le nouveau chauffage au sol sur entaille est intégré au système existant.»

Selon l’expert, ces travaux pourraient être évités si l’on n’attendait pas pour procéder à une analyse. «On peut s’épargner tellement d’ennuis et surtout de coûts.»