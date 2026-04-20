Panorama au bord du Léman, énergie de l'eau en Gruyère, ambiance au lac de Constance ou nature aux Quatre-Cantons : le trajet en train est déjà un moment fort. Découvrez la magie de l'eau et profitez de nos offres à prix réduits pour votre prochaine excursion.

Article rémunéré, présenté par CFF

Dans les transports publics, le temps t’appartient: tu peux lire, jouer, discuter ou simplement te perdre dans tes pensées. Regarde le paysage défiler par la fenêtre, plonge dans un bon livre ou écoute ta playlist préférée. Voyager en train au printemps est une expérience particulièrement agréable – la Suisse brille alors d’un éclat particulier, surtout là où l’eau occupe le devant de la scène. Voici quatre idées d’excursions lors desquelles le voyage est aussi fascinant que les attractions sur place. Monte à bord et arrête-toi là où l’envie te mène!

Le Léman ou la plus belle facette de la Riviera

Sur l’une des plus belles lignes de Suisse, ce voyage suit les rives du Léman et mène aux centres historiques de Vevey, Montreux et Villeneuve.

Voyager à bord du RegioExpress de Lausanne à Villeneuve est un véritable régal pour les yeux. Conseil: assieds-toi à droite dans le sens de la marche afin d’être aux premières loges pour admirer les eaux bleues du Léman et les sommets alpins enneigés. Au fil de ce parcours, plusieurs incontournables t’attendent.

Vevey, lieu de culture et d’histoire: depuis Lausanne, il te faudra 14 minutes pour arriver à Vevey, et à peine plus de temps pour succomber au charme méditerranéen de sa vieille ville. Balade-toi dans les ruelles étroites ponctuées de fontaines ouvragées et suis la rive jusqu’à la célèbre fourchette plantée dans le lac ou à la statue de Chaplin pour une photo souvenir.

depuis Lausanne, il te faudra 14 minutes pour arriver à Vevey, et à peine plus de temps pour succomber au charme méditerranéen de sa vieille ville. Balade-toi dans les ruelles étroites ponctuées de fontaines ouvragées et suis la rive jusqu’à la célèbre fourchette plantée dans le lac ou à la statue de Chaplin pour une photo souvenir. Chaplin’s World ou l’histoire du cinéma: un bref trajet en bus (14 minutes) te conduira dans l’ancien royaume de Charlie Chaplin. Le manoir de Ban allie histoire du cinéma et parc enchanteur pour proposer une expérience sans pareille. En plus, en voyageant en transports publics, tu bénéficies de réductions attrayantes avec l’offre «Explore’n’Rail Chaplin’s World».

un bref trajet en bus (14 minutes) te conduira dans l’ancien royaume de Charlie Chaplin. Le manoir de Ban allie histoire du cinéma et parc enchanteur pour proposer une expérience sans pareille. En plus, en voyageant en transports publics, tu bénéficies de réductions attrayantes avec l’offre «Explore’n’Rail Chaplin’s World». Escale musicale à Montreux: de Vevey, le RegioExpress t’emmène en 5 minutes seulement à Montreux et au cœur de l’histoire de la musique. Tu pourras y respirer l’atmosphère créative où Freddie Mercury lui-même a trouvé l’inspiration. Arrête-toi devant sa statue érigée sur le chemin mondialement célèbre qui longe le lac ou deviens spécialiste du son en t’essayant au mixage au sein des murs du «Queen – The Studio Experience».

de Vevey, le RegioExpress t’emmène en 5 minutes seulement à Montreux et au cœur de l’histoire de la musique. Tu pourras y respirer l’atmosphère créative où Freddie Mercury lui-même a trouvé l’inspiration. Arrête-toi devant sa statue érigée sur le chemin mondialement célèbre qui longe le lac ou deviens spécialiste du son en t’essayant au mixage au sein des murs du «Queen – The Studio Experience». Excursion nature à Villeneuve: à 4 minutes de train seulement de Montreux se trouve un havre de paix. La réserve naturelle «Les Grangettes» est un paradis préservé. Depuis la nouvelle tour d’observation, tu auras peut-être la chance de découvrir des oiseaux rares en te laissant caresser par la douce brise du lac. Le sentier didactique se prête particulièrement à une excursion en famille.

La Gruyère: ressentir la puissance de l’eau

Dans la région de La Gruyère, l’eau montre son caractère à la fois tumultueux et doux, en tant que source d’énergie, spectacle naturel et lieu de détente. Entre Broc et Charmey, trois destinations facilement accessibles en transports publics te font découvrir l’eau sous toutes ses facettes.

Les secrets de l’énergie hydraulique à Electrobroc: à quelques pas de la gare de Broc-Chocolaterie, un univers passionnant t’ouvre ses portes. Observe de près comment la puissance des cours d’eau suisses se transforme en énergie propre, dans une interaction fascinante entre nature et technique.

à quelques pas de la gare de Broc-Chocolaterie, un univers passionnant t’ouvre ses portes. Observe de près comment la puissance des cours d’eau suisses se transforme en énergie propre, dans une interaction fascinante entre nature et technique. Randonnée circulaire au lac de Montsalvens: ce lac de retenue près de Charmey est un paradis secret. Une jolie randonnée circulaire (durée: env. 3 h, distance: env. 9 km) te donnera l’occasion d’admirer les tons verts de la forêt se refléter dans ses eaux tranquilles. C’est l’endroit rêvé pour changer d’air et laisser le quotidien derrière soi. Tu peux te rendre facilement de Broc-Village au lac en bus.

ce lac de retenue près de Charmey est un paradis secret. Une jolie randonnée circulaire (durée: env. 3 h, distance: env. 9 km) te donnera l’occasion d’admirer les tons verts de la forêt se refléter dans ses eaux tranquilles. C’est l’endroit rêvé pour changer d’air et laisser le quotidien derrière soi. Tu peux te rendre facilement de Broc-Village au lac en bus. Parenthèse bien-être aux Bains de la Gruyère: pour finir la journée en beauté, quel meilleur programme que de se prélasser dans la chaleur d’une eau thermale? À Charmey, les bains à remous avec vue sur les montagnes gruériennes procurent une expérience bien-être unique. Depuis le lac de Montsalvens, les Bains de la Gruyère ne se trouvent qu’à 3 arrêts de bus (descendre à l’arrêt Charmey, Corbettaz).

Offre spéciale: billet accompagnant·e à 39 francs Uniquement jusqu’au 29 mai: emmène une personne pendant une journée entière pour 39 francs seulement! Uniquement jusqu’au 29 mai: emmène une personne pendant une journée entière pour 39 francs seulement! Partir en excursion à deux

Ambiance lacustre à perte de vue au lac de Constance

Depuis Zurich, tu arrives à Rorschach SG en à peine 1h20. Profite du voyage en train pour jouer avec tes proches ou simplement peaufiner le programme de ton excursion au bord du lac de Constance.

Excursion d’une journée à Rorschach: la ville t’accueille par une élégante promenade. La Würth Haus Rorschach allie art moderne et une architecture qui capte la lumière du lac de façon singulière.

Direction le bateau: échange le rail contre les vagues. Faire une balade en bateau sur le lac de Constance te donnera immédiatement l’impression d’être en vacances et de t’évader du quotidien. Le trajet en bateau jusqu'à Lindau (Allemagne) dure entre 1h et 1 h40.

Escale allemande à Lindau: avec son joli port, son lion emblématique et fier, et le phare le plus au sud de l’Allemagne, cette cité insulaire bavaroise vaut le détour. Des cafés et de petites boutiques émaillent la vieille ville à l’histoire et au charme rayonnants. L’ancien hôtel de ville à la façade ornée de somptueuses peintures est un bijou d’architecture, tout comme les personnages dansants du théâtre de marionnettes. Tout est accessible à pied, et le train te ramène tranquillement à Rorschach en une demi-heure.

Histoire et vue à couper le souffle au lac des Quatre-Cantons

La ligne qui relie Lucerne à Brunnen SZ permet d’admirer des vues de carte postale tout au long du voyage. Le train S3 t’ouvre les portes de quelques-uns des lieux les plus empreints d’histoire de la Suisse centrale.

Musée Suisse des Transports: envie d’une excursion dans le monde de la mobilité? Le Musée des Transports de Lucerne te fait découvrir l’univers de la mobilité, des premières locomotives à vapeur aux dernières avancées de la navigation spatiale, en passant par l’aviation et l’automobile. Des stations interactives donnent vie à la technique. Il ne te faut que 6 minutes de train pour aller de la gare de Lucerne au musée le plus visité de Suisse. Arrêt: Luzern, Verkehrshaus. Et pour un trajet encore plus agréable, tu peux prendre le bateau sur le lac ou marcher 35 minutes sur les rives du lac. Opter pour les transports publics permet de bénéficier de réductions attrayantes avec l’offre «Explore’n’Rail Musée Suisse des Transports».

envie d’une excursion dans le monde de la mobilité? Le Musée des Transports de Lucerne te fait découvrir l’univers de la mobilité, des premières locomotives à vapeur aux dernières avancées de la navigation spatiale, en passant par l’aviation et l’automobile. Des stations interactives donnent vie à la technique. Il ne te faut que 6 minutes de train pour aller de la gare de Lucerne au musée le plus visité de Suisse. Arrêt: Luzern, Verkehrshaus. Et pour un trajet encore plus agréable, tu peux prendre le bateau sur le lac ou marcher 35 minutes sur les rives du lac. Opter pour les transports publics permet de bénéficier de réductions attrayantes avec l’offre «Explore’n’Rail Musée Suisse des Transports». Rencontre avec l’histoire sur le «Chemin creux»: pars sur les traces de Guillaume Tell et de la mythologie suisse. Depuis Meggen, prends le train S3 pour te rendre à la gare d’Immensee en à peine 23 minutes de trajet. Un chemin te mènera au légendaire «Chemin creux» et te fera passer à côté de la chapelle de Tell en direction de Küssnacht SZ – pour vivre un morceau d’histoire au beau milieu du paysage printanier.

pars sur les traces de Guillaume Tell et de la mythologie suisse. Depuis Meggen, prends le train S3 pour te rendre à la gare d’Immensee en à peine 23 minutes de trajet. Un chemin te mènera au légendaire «Chemin creux» et te fera passer à côté de la chapelle de Tell en direction de Küssnacht SZ – pour vivre un morceau d’histoire au beau milieu du paysage printanier. Cerisiers en fleurs au Lauerzsee: après ce détour historique, c’est une nature à l’état pur qui t’attend quelques arrêts plus loin. Le Lauerzsee est l’un des lacs les moins profonds de Suisse: 14 mètres seulement. Le chemin de la gare de Steinen au lac est particulièrement charmant avec ses cerisiers en fleurs. Il te fera passer devant deux chapelles datant de 1691 et découvrir la cabane des personnages-arbres de l’artiste Alfons Bürgler. Si tu le souhaites, tu peux prolonger la balade jusqu’à Schwyz.

après ce détour historique, c’est une nature à l’état pur qui t’attend quelques arrêts plus loin. Le Lauerzsee est l’un des lacs les moins profonds de Suisse: 14 mètres seulement. Le chemin de la gare de Steinen au lac est particulièrement charmant avec ses cerisiers en fleurs. Il te fera passer devant deux chapelles datant de 1691 et découvrir la cabane des personnages-arbres de l’artiste Alfons Bürgler. Si tu le souhaites, tu peux prolonger la balade jusqu’à Schwyz. Excursion en bateau à Brunnen: le train S3 relie Steinen SZ et Brunnen en seulement 12 minutes. Le chemin au bord du lac invite à la flânerie. Il offre une vue directe sur la prairie historique du Grütli. Une partie de minigolf au bord de l’eau conclura idéalement la journée. Brunnen est par ailleurs le point de départ idéal pour une excursion en bateau sur le lac des Quatre-Cantons.

La Suisse à la carte: des excursions pour tous les goûts Une ligne de train, de nombreux moments forts: découvre de superbes destinations d’excursion le long de certaines lignes en Suisse et participe à diverses activités dans la région de ton choix. Une ligne de train, de nombreux moments forts: découvre de superbes destinations d’excursion le long de certaines lignes en Suisse et participe à diverses activités dans la région de ton choix. Découvrir d’autres excursions



