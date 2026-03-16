Alors que l’argent sur le compte d’épargne stagne, les placements offrent de vraies opportunités de rendement. Il est simple de se constituer un patrimoine, même avec de petits montants et sans connaissances financières particulières.

Article rémunéré, présenté par PostFinance

Quelle importance accordes-tu à la constitution d’un patrimoine à long terme? Tu préfères prendre un café à emporter quatre fois par mois ou investir 20 francs chaque mois dans un plan d’épargne en fonds? La première option est un plaisir éphémère, qui disparaît au bout de quelques gorgées. La seconde option est une première pierre sur laquelle construire ton avenir financier. De plus, si tu choisis le café, tu ne revois plus ton argent. En revanche, si tu choisis les placements, ton avoir continue de travailler pour toi. Commencer à investir, c’est aussi simple que ça.

Voilà pour la théorie. Dans la pratique, environ un adulte sur deux en Suisse renonce à investir. «Trop peu d’argent, trop compliqué, peur de perdre sa mise de départ, pas de connaissances des produits financiers»: telles sont les raisons les plus souvent évoquées selon le rapport sur l’investissement de la Haute école de Lucerne et de PostFinance.

Pascal Müller, spécialiste en placements et en prévoyance chez PostFinance, connaît lui aussi les réserves les plus fréquemment émises à l’égard des placements. Pour savoir ce qu’il en pense, regarde la vidéo.

1:39 Café ou fortune ? Pascal Müller, spécialiste en placements PostFinance – Video 1

Ces obstacles auto-imposés sont une opportunité manquée, surtout au vu du taux d’épargne élevé en Suisse. En effet, le compte d’épargne ne rapporte presque plus d’intérêts. Admettons que tu as couvert tes coûts fixes (loyer, impôts, assurances, etc.) et tes coûts variables (alimentation, sorties, vêtements, etc.) et que tu disposes d’une réserve financière de trois à six salaires mensuels sur ton compte d’épargne: tu peux alors faire fructifier l’argent qu’il te reste. En effet, les placements sont la nouvelle forme d’épargne.

Mythes et réalité

Les mythes qui entourent le monde des placements sont tenaces. Mais comme Pascal Müller l’explique dans la vidéo, les opportunités de rendement en matière de placements sont réelles si l’on tient compte de quelques points importants – peu importe que tu investisses librement ou que tu choisisses un fonds de prévoyance avec un profil de risque adapté.

Stratégie de placement: clarifie d’abord ta situation. Combien d’argent dois-tu avoir à disposition pour parer aux imprévus? De combien d’argent peux-tu te passer à long terme? Quel niveau de risque es-tu d’accord de prendre? Une analyse du budget aide à déterminer la somme d’argent qu’il est possible de consacrer aux placements. En principe, plus le rendement visé est élevé, plus les fluctuations de valeur sont potentiellement importantes.

clarifie d’abord ta situation. Combien d’argent dois-tu avoir à disposition pour parer aux imprévus? De combien d’argent peux-tu te passer à long terme? Quel niveau de risque es-tu d’accord de prendre? Une analyse du budget aide à déterminer la somme d’argent qu’il est possible de consacrer aux placements. En principe, plus le rendement visé est élevé, plus les fluctuations de valeur sont potentiellement importantes. Horizon de placement: as-tu un objectif précis? Logement en propriété, prévoyance vieillesse ou capital de départ pour les enfants? La règle, c’est d’investir uniquement l’argent dont tu n’as pas besoin à court terme. Plus le patrimoine reste investi longtemps, meilleures sont les chances de rendement.

as-tu un objectif précis? Logement en propriété, prévoyance vieillesse ou capital de départ pour les enfants? La règle, c’est d’investir uniquement l’argent dont tu n’as pas besoin à court terme. Plus le patrimoine reste investi longtemps, meilleures sont les chances de rendement. Profil de risque: les valeurs des produits de placement peuvent fluctuer. Quelle perte financière es-tu en mesure de supporter (capacité de risque) et quel niveau de stress es-tu d’accord d’endurer (disposition à prendre des risques)? Ces deux facteurs déterminent ton profil.

les valeurs des produits de placement peuvent fluctuer. Quelle perte financière es-tu en mesure de supporter (capacité de risque) et quel niveau de stress es-tu d’accord d’endurer (disposition à prendre des risques)? Ces deux facteurs déterminent ton profil. Diversification: personne ne veut manger la même chose tous les jours. La diversité est la clé pour équilibrer non seulement ton alimentation, mais aussi tes placements. Dans le jargon technique, cela s’appelle la diversification: l’argent est investi dans différentes catégories de placement, dans différents pays et dans différents secteurs. Une telle approche permet de réduire le risque de pertes, car les fluctuations de certains titres peuvent être compensées par l’évolution d’autres placements.

Trouver la solution de placement adaptée Tu souhaites faire fructifier ton argent et profiter des opportunités de rendement offertes par les placements financiers? Fais votre choix parmi différentes possibilités de placements, en toute autonomie ou avec l’aide d’expertes et d’experts de PostFinance. Tu souhaites faire fructifier ton argent et profiter des opportunités de rendement offertes par les placements financiers? Fais votre choix parmi différentes possibilités de placements, en toute autonomie ou avec l’aide d’expertes et d’experts de PostFinance. Placements avec PostFinance

Quelle est la meilleure façon de commencer à investir?

Une fois que tu as défini ta stratégie de placement, ta disposition à prendre des risques et ta capacité de risque, tu peux te lancer. Investir ponctuellement ou régulièrement dans des actions, des obligations, des cryptomonnaies, des ETF ou des plans d’épargne en fonds va dépendre de tes préférences personnelles et du temps que tu souhaites consacrer à la gestion de tes produits de placement.

Dans la deuxième vidéo, Pascal Müller, expert en investissements chez PostFinance, explique comment réussir son entrée dans le monde des placements.

1:51 Café ou fortune ? Pascal Müller, spécialiste en placements PostFinance – Video 2

Conseil, blog, connaissances de base

Que tu aies de l’expérience ou non en matière de placements, le fait de se constituer un patrimoine est comparable à un marathon, et non à un sprint. Ici, le temps est vraiment synonyme d’argent. D’une part, les opportunités de rendement sont meilleures avec un horizon de placement à long terme. D’autre part, le patrimoine bénéficie également de l’effet des intérêts composés.

Les calculateurs en ligne peuvent fournir une première orientation sur les rendements possibles en matière de placements. Un conseil personnalisé peut t’aider à trouver la solution la mieux adaptée. En tant que partenaire compétent et ancré au niveau régional, PostFinance propose un conseil simple d’égal à égal. Et pour toutes les personnes qui préfèrent se familiariser avec le sujet avant de se lancer, le blog sur les placements offre beaucoup d’informations utiles destinées aux néophytes, mais aussi des analyses approfondies à l’intention des personnes plus expérimentées.

Fixer un rendez-vous de conseil Quelle est ma situation financière? Quels sont mes objectifs d’épargne? Quelle possibilité de placement est adaptée à ma situation? Nos conseillères et nos conseillers prennent le temps de t‘écouter, que ce soit dans une filiale PostFinance ou en ligne, selon tes préférences. Quelle est ma situation financière? Quels sont mes objectifs d’épargne? Quelle possibilité de placement est adaptée à ma situation? Nos conseillères et nos conseillers prennent le temps de t‘écouter, que ce soit dans une filiale PostFinance ou en ligne, selon tes préférences. Fixer un rendez-vous de conseil