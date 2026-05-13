La Confédération estime que l’approvisionnement en produits pétroliers reste assuré jusqu’à fin mai malgré les tensions liées à la guerre en Iran. Les autorités surveillent toutefois une situation mondiale jugée incertaine.

Mais l'OFAE ne se montre pas si serein

ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération ne constate pour l'instant aucune pénurie grave de produits pétroliers. Les produits finis et le pétrole brut destinés au marché suisse devraient être disponibles «selon toute vraisemblance» jusqu'à fin mai, selon un rapport sur la situation de l'approvisionnement économique du pays, publié mercredi.

A l'Office fédéral de l'approvisionnement économique du pays (OFAE), on ne se montre toutefois pas tout à fait serein. Selon l'OFAE, l'évolution de la guerre en Iran et de l'accès au détroit d'Ormuz est actuellement imprévisible. La situation mondiale en matière d'approvisionnement reste tendue.

Les responsables de l'approvisionnement économique du pays surveillent la situation de près, ajoute l'OFAE. Des mesures sont prévues en cas de pénurie d'approvisionnement: la Confédération pourrait notamment lever les réserves obligatoires.

Libération des stocks obligatoires

«Nous ne communiquons pas à l'avance sur d'éventuels prélèvements sur les stocks obligatoires», a déclaré un porte-parole de l'OFAE à Keystone-ATS. Il précise que la libération des stocks obligatoires peut intervenir en l'espace de quelques jours ouvrables.

Les dernières ouvertures des stocks obligatoires remontent à l'été et à l'automne 2022. Elles étaient notamment dues à des restrictions du trafic fluvial en raison du faible niveau d'eau du Rhin et à des perturbations du trafic ferroviaire. A cela s'étaient ajoutées des grèves en France et des problèmes techniques sur le pipeline de produits provenant du sud de la France.

Pour le diesel et l'essence, les stocks obligatoires pourraient couvrir les besoins nationaux pendant 4,5 mois. Pour le kérosène, ce serait trois mois. Actuellement, cependant, ils ne couvrent que 71 jours, soit 2,5 mois. La forte augmentation des ventes de kérosène après la pandémie de Covid ainsi que des changements sur le marché chez les importateurs ont entraîné un retard dans le stockage.

Baisse des réserves de pétrole

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'attend, en raison des conséquences de la guerre en Iran, à une diminution des réserves de pétrole et à un recul plus marqué de la demande mondiale de produits pétroliers. Face aux pénuries d'approvisionnement locales, les gouvernements et les entreprises s'efforcent de réduire la consommation de pétrole, indique le rapport mensuel publié mercredi.

Avec la libération des réserves d'urgence par les principales économies telles que les Etats-Unis, le Japon ou l'Allemagne, les stocks mondiaux de pétrole enregistrés ont considérablement diminué en mars et avril, poursuit l'AIE. Le marché sera «massivement sous-approvisionné» jusqu'en octobre.

L'OFAE s'attend aussi à des conséquences à long terme de la guerre. La normalisation de l'approvisionnement après une éventuelle fin du conflit prendra des mois, indique le dernier rapport de situation. La réparation et la remise en service des infrastructures énergétiques, ainsi que le temps nécessaire avant que les premiers navires n'arrivent à nouveau en Europe, entraîneront des retards.